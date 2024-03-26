補教業離職單列「禁止在雙北桃園任職」　她傻眼：公司要我吃土嗎

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讓女網友驚呼，「也規定太多地方不能去了吧！真的是很令我傻眼欸！」
貼文一出，引發網友熱議，「不需要填，直接走人」、「第一次看到這麼扯的同意事項」、「即使有違反法規的嫌疑，但只要簽下去就表示你同意了」、「競業條款沒簽約金補償無效，通常是慣老闆騙不懂的很好用」。
1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，員工離職時若被公司要求簽署競業條款，則必須給付補償作為對價，根據勞基法第9-1條規定，競業條款補償規定，離職後的禁止期內，必須每月支付勞工補償金額不低於離職時月平均工資50%，期間最長不得超過2年。
曾仲葳指出，簽署競業禁止合約內容，需要符合以下幾點要素，否則不具法律效力：
1、簽訂的事業單位必須有應受法律保護之營業秘密或智慧財產權利益，包括技術、配方、程式、方法等。
2、競業禁止的時間和區域，通常以2年為期限。而合約上的競業禁止區域必須要有明確範圍，並且以事業單位營業範圍為限。
3、要求簽署禁止競業條款的勞工亦有規定，是要能接觸或使用雇主營業秘密的職位，而非全體員工都適用。
4、雇主必須因為競業而給予勞工補償，如果雇主沒有依照約定補償措施，競業禁止條款則無效。
曾仲葳提醒，競業條款應符合自由契約原則，雇主不得強迫勞工簽訂，也就是說原Po如果沒有獲得合理的補償金，是可以拒絕簽署，避開競業條款違約的可能性。另外，為避免勞資雙方衍生爭議，建議員工入職時的勞動契約中，直接約定相關事項，離職時也要記得針對競業條款的部分再次確認簽署一份保密切結書。