股匯上演大怒神！新台幣盤中震盪快2角 午盤31.93元貶6.5分暫收
台北股、匯市今（26）日盤中同步上演大怒神，台股一度漲逾200點，再創新高，之後又翻黑，新台幣兌美元也一度勁揚逾1角，來到31.76元，但隨後也止升回貶，並再貶破31.9元，一度下探31.935元，貶值7分，盤中高低價差也達1.75角，中午以31.93元、貶值6.5分暫收，台北外匯經紀公司成交量7.4億美元。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）鷹鴿分歧，美股4大指數全面收黑，台股今日盤中一度創新高，上漲逾200點，來到20397點，挑戰20400點，但盤中無力節節下挫，之後翻黑拉回到盤下，統一台灣高息動能00939股價也摔2%，來到14.5元，連帶10大成分股倒一片，預計4月1日掛牌的00940之10大成分股也慘綠。
在國際匯市部分，雖然美元指數回落，但仍支撐在104之上，日圓兌美元也從低點回升，但仍在151價位震盪，而韓元兌美元先升後貶，從1333.86拉回至1341附近，離岸人民幣在7.2365至7.2542兌1美元盤整。
至於新台幣兌美元在前一交易升值快1角後，今日早盤在美元回落及台股創新高之下，一度升破31.8元，來到31.76元，再升1.05角，但好景不常，隨著台股拉回翻黑，逢低承接美元買盤也進場，新台幣上午10點半後也止升回貶，並隨後貶破31.8及31.9元，一度下探31.935元，貶值7分，上沖下洗達1.75角，中午以31.93元、貶值6.5分暫收。