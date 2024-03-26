宥勝認罪了！8萬交保理由曝光 涉騷擾被害人差點被收押
藝人宥勝（本名王宥勝）去年6月間捲進演藝圈MeToo風暴，愛家好男人形象頓時崩壞，台北地院今（26）日上午二度開庭，今日身穿白襯衫、戴黑口罩，在律師陪同下抵達台北地院，庭後突裁定8萬元交保，約中午已辦保離去。據了解，被害人律師主張，宥勝曾請中間人來與她接觸，有要求串證及騷擾行為，被檢方當庭要求羈押，但法官認為無必要。
社會組／綜合報導
台北地院指出，經訊問後，宥勝已坦承犯行，參諸本案起訴書所載各項證據，足認被告犯罪嫌疑重大，又有事實足認被告有勾串證人之虞，惟被告今日業已坦承犯行，且本件業已審結，觀諸本件之情節及訴訟進度，並衡諸比例原則，認尚無羈押之必要，依刑事訴訟法第101條之2規定，准予被告新臺幣8萬元具保，並命被告不得直接或間接與2女接觸、聯繫之行為，如有違背上述遵守之事項，得依第117條第1項第4款為羈押，辯護人有無違反律師倫理規範或其他規則，促請檢察官為適法之處理。
※【NOWnews 今日新聞
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