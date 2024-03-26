藍白聯手！提案要求立院決議台電凍漲電價 綠委人數不敵表決落敗
立法院今（26）日程序委員會，國民黨團提案，因台電4月1日起要調漲電價，但調漲電價可能引發所有物價都調漲，因此建請立院決議，要求行政院漲電價。民進黨立委雖反對，但國民黨與民眾黨立委佔多數，表決後本案通過，列入周五院會討論事項。
記者何哲欣／台北報導
根據國民黨團提案，有鑑於電價是最重要的民生支出，電價漲，將牽動所有物價，甚至引發民生不安，影響整個社會。依據行政院主計總處統計，2023年實質薪資為5萬3,189元，年減1.04％，是7年來首次負成長，亦是2013年以來最大減幅，加上全年通膨率高達2.49％，一般民眾較前年更加入不敷出。
國民黨團說，台電高達3,826億元虧損，實肇因於廢除核能提升綠能及天然氣的錯誤能源配比政策，不但造成電價上漲、三次無預警全國性大停電與碳排不利副作用，且政府要用預算補貼台電，電價還要大幅調漲，等於剝了全民兩次皮。此時調漲電價勢將加劇整體物價上揚，導致民生痛苦指數飆升，請行政院勿漠視民生，一意孤行，務必苦民所苦。爰此，建議院會作成上述決議，立即停止調漲電價，以體恤民情。
此外，民眾黨也提案要求經濟部針對台灣整體能源政策提出檢討報告，且在檢討報告審議通過前，電價應全面緩漲；另一案是要求民進黨履行承諾，立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐。兩案也列入周五院會討論事項。