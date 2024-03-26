保健品反傷身！連吃3年「小林製藥紅麴產品」腎病亡 已76人住院
位於大阪的日本「小林製藥」公司所販售的含有紅麴成分的保健食品，近日引發了台灣及日本的食品安全風暴。小林製藥26日時表示，有一名消費者連續近3年購買該公司含有紅麴成分的保健食品，因罹患腎病不幸死亡。同日還傳出，新增50人在服用該產品後腎臟出問題住院，至今累計76人住院。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，小林製藥26日在官網上發出聲明，在發現保健食品問題後，隨後收到超過3000封電子郵件，其中有死者家屬聯繫，稱一名服用「紅麴膽固醇HELP（紅麹コレステヘルプ）」長達三年的高齡患者，因腎臟疾病而去世。該名高齡患者生前於2021年4月開始服用「紅麹コレステヘルプ」，每天攝取3粒，直至去世。目前小林製藥正在確認事實與因果關係，也將會與死者家屬會面了解詳情，希望能盡快公布相關資訊，同時呼籲民眾停止服用受影響產品。
小林製藥早在今年1月就陸續接獲相關病例的通報，直到3月22日宣布主動回收停用3項產品，除了「紅麴膽固醇HELP」之外，同樣含有紅麴成分的「ナットウキナーゼさらさら粒GOLD」、「ナイシヘルプ＋コレステロール」也將召回。
小林製藥25日證實，26名消費者服用旗下含紅麴成分的保健品後出現腎臟問題而需要住院，其中2人情況嚴重需要洗腎。26日最新消息指出，又再增加50人疑似因服用小林製藥含紅麴成分保健品而住院，至今住院人數累計至少76人。
由於他們生產的紅麴有8成販賣給其他業者，包含日本及台灣的飲料與食品製造商，各公司也急忙宣布下架相關產品。