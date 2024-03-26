台鋼雄鷹主場澄清湖開幕戰沒問題！中職掛保證 草皮、紅土都合格
台鋼雄鷹預計從4月5日起，連續三天在主場澄清湖棒球場舉行今年主場開幕戰，高市府運動發展局昨（25)日陪同中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏視察澄清湖棒球場，聯盟主要勘查球場比賽區域，紅土及草皮持續養護，以符合職棒辦理賽事為標準，期待給球迷及球員更舒適的球場體驗，經中職官方專業評估場內草地及紅土符合聯盟規定。台鋼雄鷹即將在4月5日起，連續三天出戰富邦悍將，總教練洪一中將出戰由子弟兵「台灣巨砲」陳金鋒所率領的悍將部隊。
記者吳政紘/綜合報導
高雄市政府表示，澄清湖棒球場第一期工程工期自去年7月至今年3月，草皮紅土持續進行保養工作，維持可比賽狀況，預計本月31日完成工程後，於4月1日起進行大掃除，迎接整修後開幕首戰。
澄清湖棒球場第1期工程除了草皮紅土持續進行保養工作，另為優化球員及球迷運動及觀賽環境，市府自籌逾2.5億元經費改善棒球場，第1期改善球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、廁所及啦啦隊舞台等空間整修，內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等也進行更換。
日前高雄市府透露，新的澄清湖球場工程，不僅大幅度整修廁所，也汰換內野老舊座椅，新座椅與台北大巨蛋同款，除了調整高度和改善視野穿透性，並增設飲料杯架，另外也優化啦啦隊舞台，墊高並補平舞台區。
由於桃園市樂天桃猿主場樂天桃園球場無法在3月31日完成草皮、紅土生長，並且無法進行測試賽，高雄市澄清湖球場，不但令人期待新的主場誕生，也要看台鋼雄鷹是否可以在家鄉高雄市打出亮眼成績。
台鋼雄鷹本季首戰將於3月31日在客場新莊棒球場遭遇樂天桃猿，有趣的是，這也是過去總教練洪一中職教的富邦悍將主場，並且本季洪總也有機會在「主場」拿到執教的千勝。
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