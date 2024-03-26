快訊／陳明通護航林智堅抄襲　當事人聲明：埋到墳墓裡再挖出鞭屍

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余正煌今日發布聲明，全文如下：「2024年，讓我們都向前看好嗎？2022年爆發論文案至今，我逐步回到原本的生活，也回到自己的工作領域上，也請阿通師不要再把自己困在2022年的陰影當中。」
針對昨日的記者會，余正煌說：「您把自己比喻為政治受難者，那請問我呢？算是被草草埋到墳墓裡再挖出來再鞭屍的政治罹難者嗎？您在2022年7月打電話給我時，您當時語氣及內容和昨天記者會完全不一樣呢！請問為何拿到學姐從我這獲得的論文時序並改為是您所提出的證據後，態度合差那麼多呢？」
余正煌指出，「某新竹市議員說不認識我，那我也試著幫忙回憶一下。不知道這位議員任職某人助理期間，在2016年1月到3月間為了「學術」進行了數次meeting，您的「老閱」都沒到，而您旁邊坐了一名男生是誰呢？某次meeting結束後，您移駕到國發所一樓學姐的研究室內，向學姐央求該如何是好的時候，此時在現場的另一名男生又是誰呢？」
最後，余正煌說：「論文的爭議部分，該說的我都早已向台大學倫會做出說明，作為當事者之一的我，願意把相關資料公開讓國人檢視，阿通師昨日的振振有詞，想必也不會反對。如果可以的話，請台大將調查結果對外公開，讓清者自清，也避免再各說各話而浪費不必要的社會資源。」