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快訊／陳明通護航林智堅抄襲　當事人聲明：埋到墳墓裡再挖出鞭屍

▲前新竹市長林智堅因台大國發所論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，林智堅的指導教授、前國安局長陳明通近期發表新書指稱是獵巫、冤案。（圖／資料照片）
▲前新竹市長林智堅因台大國發所論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，林智堅的指導教授、前國安局長陳明通近期發表新書指稱是獵巫、冤案。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

前新竹市長林智堅因台大國發所論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，林智堅的指導教授、前國安局長陳明通近期發表新書指稱是獵巫、冤案，昨（25）日又在新書記者會中宣稱他要努力平反「世紀大冤案」。對此，被認定遭抄襲的檢察官余正煌今（26）日發布聲明，表示「您把自己比喻為政治受難者，那請問我？算是被草草埋到墳墓裡再挖出來再鞭屍的政治罹難者嗎？」並呼籲台大將調查結果對外公開。

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台灣大學先前認定林智堅與調查官余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷林智堅的碩士學位。台大教評會審議後，於去年6月認定陳明通確有指導不周，但未達應解聘程度，隨後教育部也核定陳明通退休。

余正煌今日發布聲明，全文如下：「2024年，讓我們都向前看好嗎？2022年爆發論文案至今，我逐步回到原本的生活，也回到自己的工作領域上，也請阿通師不要再把自己困在2022年的陰影當中。」

針對昨日的記者會，余正煌說：「您把自己比喻為政治受難者，那請問我呢？算是被草草埋到墳墓裡再挖出來再鞭屍的政治罹難者嗎？您在2022年7月打電話給我時，您當時語氣及內容和昨天記者會完全不一樣呢！請問為何拿到學姐從我這獲得的論文時序並改為是您所提出的證據後，態度合差那麼多呢？」

余正煌指出，「某新竹市議員說不認識我，那我也試著幫忙回憶一下。不知道這位議員任職某人助理期間，在2016年1月到3月間為了「學術」進行了數次meeting，您的「老閱」都沒到，而您旁邊坐了一名男生是誰呢？某次meeting結束後，您移駕到國發所一樓學姐的研究室內，向學姐央求該如何是好的時候，此時在現場的另一名男生又是誰呢？」

最後，余正煌說：「論文的爭議部分，該說的我都早已向台大學倫會做出說明，作為當事者之一的我，願意把相關資料公開讓國人檢視，阿通師昨日的振振有詞，想必也不會反對。如果可以的話，請台大將調查結果對外公開，讓清者自清，也避免再各說各話而浪費不必要的社會資源。」

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