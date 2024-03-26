等29年「神奇小卡」終於有用！大巨蛋免費看一整季 已有球迷兌換
等了29年！中華職棒今年開始在台北大巨蛋開始有正式賽事舉行，3月30日開幕戰就在台北大巨蛋開打，由去年冠軍味全龍出戰樂天桃猿，31日龍象大戰登場，「百萬象迷」有機會觀看中信兄弟賽事，中職聯盟近期在官方臉書po出一張「巨蛋尋巢」照片，該張證件是1995年所發行，僅發行100張，目前已經有球迷兌換，可以免費看大巨蛋賽事一整年。
記者吳政紘/綜合報導
該卡片背面寫下，發行日期為1995年8月，該證件為「巨蛋尋巢」中獎憑證，憑該證可於巨蛋球場落成後，至中職聯盟兌換正式證件1張，用以免費入場觀看巨蛋球場首年之中職賽事。
中華職棒今年在大巨蛋賽事超過30場，球迷不但有機會體驗大巨蛋的魅力，還可以看到精彩賽事，尤其球迷可以免費看這些賽事，只要透過兌換，就可以圓夢。
有資深球迷留言問：29年前的承諾算不算數？會長蔡其昌也回說：「當然算！」並標記「海枯石爛的愛情」。
而中職聯盟也透露，現已有第1位拿著正式「巨蛋尋巢」憑證的球迷，赴聯盟兌換證件。
據了解，此證件只有100張，為1995年中華職棒聯盟宣推部與台北市體育會棒球委員會舉辦「巨蛋尋巢」的摸彩活動，其中有一個獎項是抽出100張巨蛋首年賽事的貴賓證。
該證的使用須知寫下：「本證為『巨蛋尋巢』活動之中獎憑証，憑此証可於台北巨蛋球場落成後，至中華職棒聯盟兌換正式証件壹張，用以免費入場觀賞於巨蛋球場舉行中華職棒例行賽第一年之所有賽程。」
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