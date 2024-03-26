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NGS健保給付報告納資料庫違憲？石崇良：本於法律授權執行

▲衛福部健保署長石崇良表示，上傳NGS檢驗資料前，一定會徵求病患同意、一切本於法規授權，。（圖／記者林志怡攝，2023.11.13）
▲衛福部健保署長石崇良表示，上傳NGS檢驗資料前，一定會徵求病患同意、一切本於法規授權，。（圖／記者林志怡攝，2023.11.13）

記者林志怡／台北報導

次世代基因定序（NGS）檢測可用於協助癌症患者、通過比對尋找合適的標靶藥物，衛福部健保署規劃於5月1日將特定條件的應用納入健保給付，但由於報告需上傳至健保資料庫，引發民眾對於個資保護的疑慮。對此健保署長石崇良表示，事前會徵求病患同意、一切本於法規授權，若後續有需要用於研究、開發等用途，需再另行徵求病患同意。

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石崇良指出，健保署規劃優先給付「檢測結果有對應健保給付治療藥物、且效果明確的癌別、基因位點 」、「取得我國食藥署藥物許可證適用範圍之癌別、位點」、「取得美國食品藥物管理局（FDA）許可、但尚未取得TFDA藥物許可證或 臨床試驗中之藥物適用範圍的癌別、位點」相關NGS檢驗。

此外，石崇良說，NGS在健保給付時會區分為「基本套組」及「擴充套組」，前者由健保定額給付、後者依據套組檢測位點多寡決定給付金額，將應用於癌症確診時，或第二、三線治療失敗後，依據各種癌別另行規範細節，實務上經過醫病充分溝通後決定，且「單一癌別終身給付一次」。

然而，若患者希望使用NGS並獲得健保給付，其檢驗資料需上傳到健保資料庫，遭外界質疑威脅個資、有違憲之虞。對此石崇良解釋，健保為了善盡管理人責任，需要知道昂貴檢查結果如何，以評估給付效益，要求醫療院所上傳資料到健保資料庫，也是健保本於法律授權需要進行的。

石崇良也強調，因為基因資料比較敏感，上傳前一定會告知患者、並徵求同意，且若未來相關資料要用於檢測方法開發、新藥研究等，也會另行徵求患者同意，才能執行此類目的外使用，因此總共會有2種告知同意過程，詳細程序還需要與委託單位進行討論。

目前NGS健保給付癌別將囊括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵 管癌/原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、 肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓 質癌、胰臟癌、NTRK 基因融合實體腫瘤及胃癌等14類實體癌，以及急性骨髓性白血病(AML)、骨髓分化不良症 狀群(MDS)、急性淋巴芽細胞白血病(B-ALL及T-ALL)、B細胞 淋巴癌(BCL)及 T或NK細胞血癌與淋巴癌(NKTL)等5類血液腫瘤。

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