NGS健保給付報告納資料庫違憲？石崇良：本於法律授權執行

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此外，石崇良說，NGS在健保給付時會區分為「基本套組」及「擴充套組」，前者由健保定額給付、後者依據套組檢測位點多寡決定給付金額，將應用於癌症確診時，或第二、三線治療失敗後，依據各種癌別另行規範細節，實務上經過醫病充分溝通後決定，且「單一癌別終身給付一次」。
然而，若患者希望使用NGS並獲得健保給付，其檢驗資料需上傳到健保資料庫，遭外界質疑威脅個資、有違憲之虞。對此石崇良解釋，健保為了善盡管理人責任，需要知道昂貴檢查結果如何，以評估給付效益，要求醫療院所上傳資料到健保資料庫，也是健保本於法律授權需要進行的。
石崇良也強調，因為基因資料比較敏感，上傳前一定會告知患者、並徵求同意，且若未來相關資料要用於檢測方法開發、新藥研究等，也會另行徵求患者同意，才能執行此類目的外使用，因此總共會有2種告知同意過程，詳細程序還需要與委託單位進行討論。
目前NGS健保給付癌別將囊括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵 管癌/原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、 肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓 質癌、胰臟癌、NTRK 基因融合實體腫瘤及胃癌等14類實體癌，以及急性骨髓性白血病(AML)、骨髓分化不良症 狀群(MDS)、急性淋巴芽細胞白血病(B-ALL及T-ALL)、B細胞 淋巴癌(BCL)及 T或NK細胞血癌與淋巴癌(NKTL)等5類血液腫瘤。