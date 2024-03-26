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賞花變「賞枝」！東京櫻花晚開　民眾仍一早「組鋼彈」佔位辦酒會

▲上野恩賜公園是東京知名賞櫻景點之一，每年都會吸引大批人潮前往。（圖／美聯社／達志影像）
▲上野恩賜公園是東京知名賞櫻景點之一，每年都會吸引大批人潮前往。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本正值賞櫻季節，不過今年日本各地櫻花開花都比起去年還要晚，日本氣象協會原先預估東京24日會開花，但直至25日下午，靖國神社的「標準木」卻連一朵花都沒有綻放。有民眾預訂賞花卻撲空，直呼自己是在「賞枝」，但仍能看見不少人早上5、6點就帶著防水布到上野公園佔位置，在等待同伴會合的時間，甚至有人還開始組鋼彈「殺時間」。

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根據《ANNnews》報導，日本迎來賞櫻季節，但除了位於四國的高知市之外，大多地區櫻花都尚未開花。來到東京知名賞櫻地點上野恩賜公園，僅能看到幾株比較早開花的櫻花，去年同期已經是粉色花海的景緻相差甚遠。

櫻花還沒開，反而是想來賞花的民眾擠滿了上野恩賜公園，但「人比花多」的情況，也讓民眾自嘲表示是來「賞枝」的。

但儘管櫻花還沒開，日本人在櫻花季慣例會舉行的「賞櫻酒會」也沒有受到影響。報導指出，早上5點，就能看到好幾名民眾在天還沒亮的時候，拿著防水布、毛毯，耐著低溫先來佔位置，甚至有人帶著20張防水布，要來搶奪最佳地點。

有佔位民眾表示，是先來幫公司的賞櫻酒會佔位置的，「因為大家的時間很難對上，所以決定要在今天來賞花，（即使還沒開花）但要變更行程也是蠻困難的。」

不過佔到位置才是考驗耐力的開始，不少賞櫻酒會都是10點之後才開始，等於先來佔位的民眾還得在原地等待4至5小時，如何消磨時間也成為一大難題，而且24日當天的最低氣溫僅4.2度，不少佔位民眾都裹著毛毯、穿著厚厚的衣服等待，可以看到有民眾喝了點酒後，就躺在防水布上睡著了。

還有人帶著鋼彈模型來組裝，可以看到這名民眾跪坐著，熟練的將鋼彈模型的零件一一剪下，照著說明書組合起來。他表示，「（在做鋼彈的時候）可以心無雜念。」

接近正午時分，上野恩賜公園也漸漸湧現人潮，坐在防水布上聊天、賞花，其中也能看到外國遊客的身影。一名來自波蘭的遊客讚嘆，日本的櫻花非常漂亮，雖然還沒完全開花，但也有比較早開的櫻花，真的非常漂亮。

去年東京的開花日是3月14日，今年的開花預測日為3月24日，是10年來首次較前一年晚。但受到氣候影響，目前做為東京開花標準的靖國神社標準木也還沒開花，東京管區氣象台負責人表示，「預估開花還要等上數天時間」。


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