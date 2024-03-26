台灣「小林製藥」紅麴原料檢驗結果曝光！薛瑞元：先預防性下架
近期日本「小林製藥」公司被爆出有民眾使用的含紅麴產品後，出現不良反應，其中2人因急性腎衰竭而需要洗腎。該產品外售對象也包含台灣業者，對此衛福部長薛瑞元今（26）日在立法院受訪時表示，目前針對有使用日本進口的紅麴原料製成的產品，都先進行預防性下架。
記者莊蕙如／台北報導
日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前共26人住院中；雖該款保健食品沒有輸入台灣，但國內有2家業者，曾輸入該公司的紅麴原料，共輸入56批並抽驗到6批，其中3批檢驗橘黴素、2批檢驗黃麴毒素、1批檢驗輻射，檢驗結果均符合規定。
針對此事薛瑞元表示，日本小林製藥宣布回收含紅麴的營養食品，而台灣目前針對有使用日本進口的紅麴原料製成的產品，都先進行預防性下架。
食藥署副署長林金富表示，該批保健食品並未輸至台灣，但國內2家業者向該公司採購紅麴原料。統計2022年元旦至今年3月22日，三合興產業股份有限公司輸入31批、和司特股份有限公司進口25批，累計輸入56批原料，抽驗結果都合格，台灣人民可以先放心。
最後林金富也指出，即日起將停止日本「小林製藥」公司紅麴相關產品及原料輸入查驗申請，同時不得進口至台灣。