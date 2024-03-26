高市毒防局挺進小港區　38里辦毒防關懷站掛牌

高雄市政府毒品防制局為建構本市綿密毒防網，服務窗口銜接社區第一線的里辦，提供里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，25日前進小港區，攜手小港區里長相挺，於社教館啟動小港區38里辦公處毒品防制關懷站成立儀式，由周區長及張宇讚里長主席率領所有里長、鄰長、巡守隊、志工隊等逾700位里民熱情參與；議員陳麗娜、鄭光峰也親自出席，賴瑞隆立委主任、蔡武宏、曾麗燕、吳銘賜、黃彥毓、李順進等議員代表、警察局小港副分局長、社教館沈館長、調解委員會陳主席、中油及台電副廠長、中鋼公司組長、戶政事務所主任均到場支持響應，共同戴上反毒雄讚安全帽，齊力宣示反毒，並由藥師進行毒防衛教宣導。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予里長主席張宇讚等38位里長，並致詞表示，市府全方位阻絕毒品，除了檢警的全面緝毒，毒防局深入社區第一線強化毒防網，希望從預防到諮詢、轉介輔導進行最直接的全方位服務，杜絕毒品，感謝里長與毒防局合作以里辦公處設立毒品防制關懷站，發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。
毒防局自109年底起，已於田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅、三民、楠梓、岡山、美濃、六龜、杉林、桃源、茂林、旗山、內門、甲仙、那瑪夏、林園、大樹、鳥松等23區640里設置「里辦毒品防制關懷站」，現在再增加小港區38里辦關懷站，特別感謝小港區公所協助及所有里長與里民共同推動社區毒品防制工作。