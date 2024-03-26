2028選總統不再堅持「媽媽留在家」 盧秀燕連講8次執政要專心
台中市長盧秀燕極可能成為國民黨第一位女性總統候選人，今天她接受Yahoo TV《今天誰來沛》專訪時，再度被問及此事，連講了8次「專心」，強調「眼前這些東西都不在我的思考範圍內，是不存在的議題」，現階段就是把市民托付的事情做好，如果三心二意有不同想法，執政就無法專心。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕昨天甫獲六都民調滿意度11連霸，今（26）日中午接受鍾沛君Yahoo TV《今天誰來沛》專訪時，談及被視為2028國民黨總統選舉的熱門人選，她表示早在2024總統大選前很長一段時間，就被問「要不要選總統」，當時一口就拒絕，因為她要專心當市長。
盧秀燕說，若她從政有做出一點成績，應該是有一個媽媽的特色，「就是很專心」！當立委時專心做立委、當市長時專心執掌市政，才不辜負選民期望，因此「我要很誠懇的回答，眼前這些都不在我的思考範圍內，是不存在的議題，眼前工作就是專心市政」。
盧秀燕說，只有心無旁騖，才能專心做好民眾托付的事情、她很清楚知道現階段該做什麼，如果三心二意有不同想法，執政便無法專心。「外界沸沸揚揚的討論和議題，在我現階段的思考都是不存在的」，現階段的重點很簡單，就是專心市政、至於市長任滿之後，是否有水到渠成的空間，她認為「現在這議題對我個人來講完全不存在，我沒有辦法回答妳」。