波音頻出包高層換血 空中巴士高層：一連串錯誤不利於整個產業
飛機製造商巨頭波音（Boeing）近年來不時傳出飛安事件，週一（25）稍早，波音公司高層出現大洗牌，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）宣布在年底前將離開這家陷入困境的公司，波音公司董事長、波音商業部門負責人也將下台以示負責，希望趕緊止血，而其競爭對手、飛機製造商空中巴士高層則稱波音一連串錯誤「將不利於整個行業」。
國際中心楊智傑／綜合報導
總部設在法國的飛機製造商空中巴士的首席財務長（CFO）托普弗（Thomas Toepfer）日前接受《CNBC》採訪時表示，其美國競爭對手波音公司近期出現的一連串錯誤不利於整個產業，「我們對競爭對手所遇到的問題並不表示幸災樂禍，我認為這對整個產業沒有幫助，而如果這對整個產業沒有幫助，那麼對旅客也沒有幫助。」
「我們認為，空中巴士擁有非常好的產品，去年的訂單量非常好足以證明這件事，而且我們也預期這個情況在2024年會繼續下去。」
波音近期發生一連串安全事故和製造問題後，正受到更嚴格的檢視，執行長凱爾洪（Dave Calhoun）更在週一宣佈將於今年宣布辭職；同樣接受《CNBC》採訪，凱爾洪表示辭職「100%」是他自己的決定。
在寫給員工的信中，凱爾洪提到「全世界都在盯著我們。我知道我們將挺過這段時期、成為一家更好的公司」，信中還提到，波音的一切工作都要以安全和品質至上。