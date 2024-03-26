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台股創高後拉回！上沖下洗逾400點　電線電纜與塑化成焦點

▲台股創高後拉回，台股上沖下洗逾400點，終場收20126點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股創高後拉回，台股上沖下洗逾400點，終場收20126點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（26日）創高後拉回，一度上漲超過200點，再度刷新盤中歷史新高點20397點，沒想到盤中電子權值股遭到空方狙擊，拖累指數一度下跌超過200點，失守兩萬點關卡，盤中震盪超過400點，不過隨著權王台積電V轉向上，帶動大盤跌點快速收斂，尾盤更是多空交戰，終場下跌65.76點或0.33%，收在20126.49點，日K留長上、下影線，成交量為4826.98億元。

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台北股市今日中小型股比起大盤賣壓沉重，櫃買股市終場下跌3.78點或1.5%，收在248.49點，成交量為1181.53億元。今天個股成交量排行榜前五名包括大同、鴻海、大亞、緯創、英業達；個股成交值排行榜前五名則是台積電、鴻海、中興電、緯創、大同。

權值股走勢不同調，台積電今天開盤一度上漲12元，午盤遭賣單調節一度翻黑，不過隨後V轉向上翻紅，終場上漲2元或0.26%，收在782元；鴻海同樣也是開高走低，終場下跌3.5元或2.41%，收在142元；聯發科則是全天力守紅盤，終場上漲10元或0.89%，收在1130元。

資金持續流向電線電纜股，持續受惠於電價調漲題材，華榮、華電、億泰、榮星亮燈漲停，合機上漲超過3%，宏泰、中電上漲2%。

此外，烏克蘭與俄羅斯戰事升溫，加上兩國的煉油廠以及能源設施頻頻遭到攻擊，外資分析師預估，俄羅斯有12％的煉油設施受到影響，引發石油供應擔憂，推動布蘭特原油今年以來一路上漲，最新報價已經漲破86美元／桶，因此推動今天塑化類股的表現，油電燃氣類股指數大漲2.06%，位居漲幅冠軍，台塑化上漲超過2%，欣天然、新海、台汽電力守紅盤，塑化股包括台塑、南亞、台化都有1-2%的漲幅。

此外，高股息ETF的走勢也成為盤面焦點，統一台灣高息動能（00939）今天再創掛牌以來新低價，終場收跌0.27元或1.82%，收在14.55元，其中十大成分股也綠油油，群光、緯創下跌超過4%，京元電子下跌超過2%，長榮、力成也下跌超過1%。

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