台股創高後拉回！上沖下洗逾400點　電線電纜與塑化成焦點

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權值股走勢不同調，台積電今天開盤一度上漲12元，午盤遭賣單調節一度翻黑，不過隨後V轉向上翻紅，終場上漲2元或0.26%，收在782元；鴻海同樣也是開高走低，終場下跌3.5元或2.41%，收在142元；聯發科則是全天力守紅盤，終場上漲10元或0.89%，收在1130元。
資金持續流向電線電纜股，持續受惠於電價調漲題材，華榮、華電、億泰、榮星亮燈漲停，合機上漲超過3%，宏泰、中電上漲2%。
此外，烏克蘭與俄羅斯戰事升溫，加上兩國的煉油廠以及能源設施頻頻遭到攻擊，外資分析師預估，俄羅斯有12％的煉油設施受到影響，引發石油供應擔憂，推動布蘭特原油今年以來一路上漲，最新報價已經漲破86美元／桶，因此推動今天塑化類股的表現，油電燃氣類股指數大漲2.06%，位居漲幅冠軍，台塑化上漲超過2%，欣天然、新海、台汽電力守紅盤，塑化股包括台塑、南亞、台化都有1-2%的漲幅。
此外，高股息ETF的走勢也成為盤面焦點，統一台灣高息動能（00939）今天再創掛牌以來新低價，終場收跌0.27元或1.82%，收在14.55元，其中十大成分股也綠油油，群光、緯創下跌超過4%，京元電子下跌超過2%，長榮、力成也下跌超過1%。