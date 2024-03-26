批謝國樑決策荒腔走板　民進黨再控電動車客服是藍御用公關公司

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戴瑋姍表示，謝國樑把基隆當成私產，訂定許多不平等條約履爆爭議，包括NET事件已被列他字案，電動機車案又遭爆特定公關公司事件，完全把市府財政胡作非為，在基隆市民就是一名不合格的市長，根據《遠見雜誌》、《天下雜誌》的2023年市長滿意度調查，雙雙吊車尾，基隆市民對於謝國樑一連串荒腔走板的決策，讓基隆連原地踏步都稱不上，而是大開倒車的表現，十分不滿。
戴瑋姍指出，在選前基隆市長謝國樑，提出許多不切實際的政見，像是電動機車政策、染疫慰問金等，還大動作掛起布條，至今上任一年多來通通跳票，連重要的交通建設基隆捷運，選前喊用力爭取，上任後不出錢擺爛，甚至高喊「門都沒有」與中央互槓，逼著中央、新北市、台北市幫忙分攤，然而省下的經費他不懂得妥善使用造福市民，反用在許多浪費市庫無助發展的莫名政策上。
鄭文婷則揭露撥打環保局電動機車專案服務專線02-23970378轉分機181之錄音檔，接電話的竟是沒得標電動機車專案的威肯公關公司，而威肯公關公司就是謝國樑與國民黨的御用公關公司，在2022年就獲得謝國樑競選期間近千萬元的生意。
鄭文婷說，基隆市府的公益青年就業電動機車專案辦公室委託專業服務計畫，標案記載標的分類為勞務類94汙水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務，得標的永景公司竟不具這些營業項目，而永景公司是去年7月份新設立的公司，資本額僅100萬元，負責人余昌勳更曾任職威肯公關公司擔任專案經理，種種不合理的疑點，謝國樑應該說清楚。
除了電動機車爭議外，鄭文婷說，這個月基隆市府也決標了海洋咖啡設置經營委託專業服務採購，金額300萬及後續擴張100萬元，是由即將要裁撤的關銷處發包，後續執行卻是文化局，是什麼原因要特地由關銷處發包，也令人起疑。
鄭文婷進一步說，謝國樑市府要花5000萬買水陸兩棲鴨子船、2400萬購買雙層觀光巴士、國門廣場蓋摩天輪經費2300萬元等，雖民進黨團在議會輪番發言反對，但仍不敵親謝國樑議員的強力支持，最後全數通過預算，「基隆市府花大錢、放煙火，對城市發展與城市文化連結毫無幫助」。
張之豪表示，從謝國樑從一上任，就對基隆捷運擺爛，先喊不要出錢，喊基隆市府很窮自負額很貴，但基隆已相對其他城市台中、高雄捷運自付額來說已經很低了，謝國樑最後喊著不付錢，逼著中央還有新北市、台北市幫忙付錢，最後基隆捷運總經費696.89億元，中央分擔519.98億元、台北市政府57.54億元、新北市政府71.44億元、基隆市政府47.92億元，由新北市政府負責建設及營運，喊著沒錢到現在核定了，卻又把錢花在不必要的建設上。