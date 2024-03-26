MLB／響尾蛇壞消息！終結者Paul Sewald左斜肌拉傷　將趕不上開季

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響尾蛇隊總教練Torey Lovullo今日向當地媒體透露，當家終結者Paul Sewald因為二級左斜肌拉傷關係，本賽季將在傷病名單上開始。Torey Lovullo說到：「目前並沒有Paul Sewald預計缺席的具體時間表，所有球員和實際的傷病情況都不同，但我相信Sewald會很快回來的。」而僅供參考，雙城隊的Royce Lewis去年同樣也遭受了2級斜拉傷傷勢，雙城隊當時預期他將休息6週的時間，而Royce Lewis實際的康復情況，也大致符合六週的估計。
Paul Sewald受傷顯然對響尾蛇隊來說，是個天大的壞消息，因為Paul Sewald對於球隊牛棚而言相當關鍵，去年交易截止日前從水手隊網羅之後，他在響尾蛇隊拿下13次救援成功，同時自責分率為3.57。隨後，他在季後賽也稱職地扮演好守護神的角色，拿下6次救援成功，幫助響尾蛇隊一路殺入世界大賽。
儘管響尾蛇隊牛棚還有Kevin Ginkel、Scott McGough、Miguel Castri和Ryan Thompson等不錯的中繼投手，但這幾名投手當中，沒有人生涯單季救援成功次數超過14次，但響尾蛇隊開季仍舊要在沒有Sewald的情況下繼續前進，直到他能夠回到球隊，同時他們也必須找到合適的人員，能夠暫代終結者一職。
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