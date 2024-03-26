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白沙屯媽回鑾通霄！驚見「不老男神」現身扛轎　信眾嗨翻：真的帥

▲白沙屯媽祖今日回鑾抵達苗栗，有信眾發現，進香現場一名長相特別亮眼的男子正在扛轎，原來他就是56歲「不老男神」王識賢。（圖／翻攝自臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）
▲白沙屯媽祖今日回鑾抵達苗栗，有信眾發現，進香現場一名長相特別亮眼的男子正在扛轎，原來他就是56歲「不老男神」王識賢。（圖／翻攝自臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）

記者賴禹妡／綜合報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動進入倒數，今（26）日回鑾抵達苗栗，並在秋茂園對面空地舉行換轎儀式，白沙屯媽祖自粉紅超跑換成華麗8抬大轎。然而有信眾發現，進香現場一名長相特別亮眼的男子正在扛轎，原來他就是56歲「不老男神」王識賢，帥氣外型吸引眾多信徒注意，也引來網友陣陣驚呼「真的是有夠帥！」 

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臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」今日有多名網友在臉書曬出照片，表示在進香隊伍中驚見「不老男神」王識賢的身影，只見王識賢身穿白色T恤，帥氣的樣貌很難不引起路人注意，他也親民地微笑向現場民眾打招呼。原來白沙屯省安宮派出武轎來接駕媽祖，而王識賢就是扛轎其中一員。

▲白沙屯媽祖舉行換轎儀式，自粉紅超跑換成華麗8抬大轎，並與一同進香的後龍山邊媽祖道別。（圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）
▲白沙屯媽祖舉行換轎儀式，自粉紅超跑換成華麗8抬大轎，並與一同進香的後龍山邊媽祖道別。（圖／取自「白沙屯媽祖網路電視台」YT）
不只王識賢現身白沙屯媽祖進香現場，還有角頭男星張再興及《戲說台灣》班底陳麒凱（原名陳建隆），讓現場信眾全興奮求合照。網友們也湧入留言「剛剛看直播看到他在迎轎，還以為看錯了！真的是王識賢欸」、「王識賢每年都來，真的很有心」、「文欽叔就是帥，來看看神轎的雕工」。 

白沙屯媽祖24日在北港朝天宮舉行「刈火」儀式後，隨即北返回鑾急行軍。今日早上7時白沙屯媽祖自通霄鎮通灣里慈后宮起駕，繼續急行軍北返行程，進香隊伍於8時20分抵達秋茂園對面空地，並進行換轎儀式，預計下午2時35分回到拱天宮安座。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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