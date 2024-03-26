汽車胎壓不正常「靠肉眼」能辨識！車主必學小知識　遇上爆胎別慌

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「阿不拉—車用品職人」日前拍攝影片分享，不用任何工具就能辨識胎壓的方法，在車輛啟動前，就是蹲下來查看車輛的輪胎，如果輪胎的胎塊「接地面積」是4~5個胎塊，就表示胎壓正常。但如果胎塊接地面積超過6塊甚至以上，就代表胎壓過低。
車輛啟動後，若看到儀表板上，像是三叉戟的驚嘆號燈號亮起了，其實它是「胎壓異常警示燈」，這代表車輛偵測到胎壓太低，要將胎壓調整標準值。
胎壓打多少才剛好？正確答案藏在這些地方
判斷胎壓正不正常，一般來說都是看「冷胎壓」，所謂的冷胎壓，是指停車後超過三小時以上或輪胎行駛不得超過1.5公里的胎壓。
如果您的愛車是原廠輪胎的話，則可在駕駛車門的B柱上，看到一張胎壓貼紙，也有部分車款會將這個資訊貼在油箱蓋內。
若已經更換成外廠輪胎的話，則建議查看胎壁上面的標示，通常都會印有MAX PSI（胎壓安全上限）的資訊，建議胎壓的部分，則要看引擎及驅動輪的位置，以最常見的前置引擎前輪驅動車款為例，前輪建議是安全上限值約80%（舉例:MAX PSI寫50，就把胎壓設定在PSI40）、後輪則為70%，之後可再依駕駛習慣及喜愛的路感做加減2的微調。
胎壓太高太低都很危險！車廠揭影響
Toyota車主小學堂的分享，當胎壓出現異常，就會有造成爆胎的風險存在，其中胎壓太低時，輪胎接觸地面的中間位置會往內凹，會造成輪胎支撐性不足，容易使胎圈異常磨損並傷及輪圈！
而胎壓太高，則會讓輪胎接觸地面的面積變少，進而降低與地面的摩擦力，導致讓剎車距離加長，也可能會讓輪胎局部磨損，影響輪胎壽命！
車輛高速行駛中！不幸爆胎該怎麼做
因「爆胎或車輪脫落」而造成的事故，在每一年都會有數百件發生，且傷亡率高達23％，車輛失控還會傷及一旁無辜車輛，因此不得不慎。而交通部高速公路局也提醒，若行駛於高速公路時不幸遭遇車輛爆胎，當下應緊握方向盤，勿踩煞車，放鬆油門，減緩速度，保持車向正前方並滑行至路肩，開啟危險警告燈，確認安全後，記得於車輛後方50-100公尺處樹立車輛故障標誌，並撥打高公局免費電話0800-008-456，通報交控中心進行求援。