趙麗穎才被誇實力派演員！「在、再不分」連3次錯字遭轟：文盲
知名中國女星趙麗穎憑藉著精湛演技晉升一線女星行列，曾演出《杉杉來了》、《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇，堪稱是流量保證，近來她因為電影《第二十條》再度引發討論度，以實力圈粉無數，然而她在微博的發文卻接連出現錯字，讓網友忍不住狠批她，就算轉型成實力派演員卻仍是文盲。
記者吳昕蓓／綜合報導
趙麗穎近來為了宣傳和林更新主演的新劇《與鳳行》，不時會在微博發文宣傳，然而近幾篇文卻頻頻出現錯字。她日前先是曬出手比愛心的美照，並在內文寫道：「再看沈璃了嗎？送您三顆心」，將「在看」寫成「再看」；接著又上傳手寫著「感動」的長輩圖，其中「感」還漏寫一劃；文案「歡迎來靈屆，請你們吃火鍋、冰棍兒糖蓮子」，又把「靈界」寫成「靈屆」。
高頻率出現錯字，讓網友都忍不住狂酸趙麗穎，「本來就沒文化，細數一下這幾年她寫錯了多少字了我都替她尷尬」、「光宣傳與鳳行就錯了三次了」、「趙麗穎文盲本色又暴露了」、「絕望的文盲又加一」、「純天然文盲的中專生一枚呀」，然而也有粉絲為趙麗穎緩頰，認為大家都太苛刻了，「她是演員，不是老師」、「有沒有可能人家是故意這麼發的」、「文化素養高的人不會拿別人文化程度說事，可見有些人也很一般」。
事實上，趙麗穎是著名出身清寒的藝人，她出生於河北農村家庭，中學畢業後就因為家境不好而放棄考大學的機會，直接進入演藝圈打拚，儘管因此常被瞧不起，但她一直以來努力證明自己，終於靠著自身演技實力闖出一片天，但最近錯字頻傳，又讓網友再度抓住她的出身攻擊，也讓粉絲為她感到不平。
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