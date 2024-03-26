信義區遠百吃炒粿條疑食物中毒1人身亡！ 北市衛生局稽查揪2缺失
北市衛生局今（26）日表示，22日有2名民眾前往信義A13某素食餐廳用餐，食用素食炒粿條，兩人在當晚都有不適症狀，其中一人自行前往診所就醫，症狀輕微，另一人則是從新北市三重醫院就醫後，轉院至台北馬偕醫院急救，不過最終仍身亡。衛生局表示，已前往該餐廳進行稽查，相關檢驗結果尚未出爐，將持續進行調查。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局食品藥物管理科林冠蓁科長表示，24日中午接獲新北市通知後，立即到A13餐廳稽查，現場工作人員沒有健康檢查報告、餐具不潔，因稽查當日已無同批食餘，故採集廚師手部檢體及刀具、砧板等檢體；新北市三重醫院有採集病人糞便檢體，如檢出相同病原菌將視為同一起食物中毒案件。
北市衛生局說明，目前相關檢驗結果尚未出爐，如廚師手部檢體及刀具、砧板等檢體與就醫民眾糞便檢體檢出相同病原菌，始認定為一起食品中毒確定案件，目前為「疑似案件」且持續調查中。
北市衛生局指出，會引起死亡的食品中毒案件非常罕見，過去曾發生食品中毒死亡原因，包括有河豚毒、麻痺性貝毒、腸道出血性大腸桿菌O157及沙門氏菌，其中腸道出血性大腸桿菌O157常見於歐美地區的生菜沙拉，沙門氏菌常見於蛋製品。目前這2名民眾都沒有攝食上面可能造成食品中毒死亡的食物，同時該餐廳3月20日至22日點餐相同食物的有25人、3月22日有10人，目前未接獲其他通報。