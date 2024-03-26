李多慧出走「首次和籃籃合體」！催淚互動曝光 球迷：真愛無誤啊
南韓啦啦隊女神李多慧從「樂天女孩」畢業，22日確定花落味全龍，成為「小龍女」一員，樂天隊長兼CEO籃籃（籃靖玟）一路帶李多慧融入球團和台灣文化，兩人從同事變摯友，近日兩人隔空完成手掌愛心，「合體照」讓不少粉絲紅了眼眶，直呼：「是真愛！」
記者楊穎軒／綜合報導
籃籃這幾天才學會使用新社交平台Threads，昨（25）日首篇發文就獻給李多慧，原來雙方起先用通訊軟體閒聊，李多慧自拍一張單手比愛心的照片，接著傳給籃籃，籃籃立刻透過後製，把自己嘟嘴的臉和李多慧纖手合成為單張相片，再回傳給對方，寫下：「還是像這樣的愛著妳！」
李多慧出走樂天後，首次和籃籃另類合體，感動不少粉絲，「第一篇獻給了多慧是真愛」、「脆的第一篇文就要這麼閃的嗎」、「籃籃好可愛」、「永遠的總隊長」、「多慧轉隊還是跟籃籃很要好，真是羨慕呀！」
籃籃曾經發文透露，與李多慧關係變得緊密的原因，她說和李多慧雖然語言不通，卻能夠理解對方想要表達什麼，「現在她會一點中文，我會一點韓文，也更有默契了」，而在社交方面屬於被動的她，於李多慧主動伸出手後，兩人慢慢成為朋友，之前去南韓旅遊，李多慧百忙之中抽空見面，離開時對籃籃說，她是自己很珍貴的朋友，「那時候，我就把她劃進我人生的圈圈中了！」
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