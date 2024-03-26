NBA／Jordan Poole遭「禿曼巴」故意撞飛！公牛、巫師場上對峙
華盛頓巫師控衛Jordan Poole今（26）日在和芝加哥公牛的比賽中和「禿曼巴」Alex Caruso發生了衝突，雙方在對位中產生對抗情緒、互相衝撞，引發關注。Poole今晚攻下23分，帶領巫師以107:105擊敗公牛。
記者黃建霖/綜合報導
這場公牛對巫師的比賽，進行到第三節，雙方球員在場上出現摩擦，Jordan Poole在一次對位中，為了爭取空間，主動身體接觸並撞倒了防守他的Caruso，後者自然對此十分不爽，起身後也立刻衝向Poole，直接將這位巫師後衛給衝撞到飛出去，引發衝突。之後Caruso因此被吹了一次一級惡意犯規。
此役前三節打完雙方還是82:82平手，末節兩隊互有領先，巫師靠著Justin Champagnie的三分球在最後1分59秒取得4分領先，之後靠著罰球和防守鎖定勝利。
這場比賽Poole先發出賽了29分鐘，20投8中，命中4記三分球，得到了全隊最高的23分，另外還有5次助攻；前鋒C. Kispert攻下19分12籃板；巫師主將Kyle Kuzma則是並未出賽。公牛以D. DeRozan的27分為最佳，Caruso得到12分6籃板5助攻。
Poole在季末的表現慢慢回升，上一場對上暴龍出賽38分鐘，14投6中，得到18分4籃板12助攻3抄截。單場傳出送出12次助攻，刷新其個人生涯例行賽單場助攻紀錄。
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