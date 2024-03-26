大谷翔平親自說明涉賭事件！生氣怒喊：「水原一平全部都在說謊」

NBA／Jordan Poole遭「禿曼巴」故意撞飛！公牛、巫師場上對峙

▲華盛頓巫師控衛Jordan Poole今（26）日在和芝加哥公牛的比賽中和「禿曼巴」Alex Caruso發生了衝突，雙方在對位中產生對抗情緒、互相衝撞。（圖／翻攝自YouTube）
▲華盛頓巫師控衛Jordan Poole今（26）日在和芝加哥公牛的比賽中和「禿曼巴」Alex Caruso發生了衝突，雙方在對位中產生對抗情緒、互相衝撞。（圖／翻攝自YouTube）

記者黃建霖/綜合報導

華盛頓巫師控衛Jordan Poole今（26）日在和芝加哥公牛的比賽中和「禿曼巴」Alex Caruso發生了衝突，雙方在對位中產生對抗情緒、互相衝撞，引發關注。Poole今晚攻下23分，帶領巫師以107:105擊敗公牛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場公牛對巫師的比賽，進行到第三節，雙方球員在場上出現摩擦，Jordan Poole在一次對位中，為了爭取空間，主動身體接觸並撞倒了防守他的Caruso，後者自然對此十分不爽，起身後也立刻衝向Poole，直接將這位巫師後衛給衝撞到飛出去，引發衝突。之後Caruso因此被吹了一次一級惡意犯規。

此役前三節打完雙方還是82:82平手，末節兩隊互有領先，巫師靠著Justin Champagnie的三分球在最後1分59秒取得4分領先，之後靠著罰球和防守鎖定勝利。

這場比賽Poole先發出賽了29分鐘，20投8中，命中4記三分球，得到了全隊最高的23分，另外還有5次助攻；前鋒C. Kispert攻下19分12籃板；巫師主將Kyle Kuzma則是並未出賽。公牛以D. DeRozan的27分為最佳，Caruso得到12分6籃板5助攻。

Poole在季末的表現慢慢回升，上一場對上暴龍出賽38分鐘，14投6中，得到18分4籃板12助攻3抄截。單場傳出送出12次助攻，刷新其個人生涯例行賽單場助攻紀錄。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／Tatum傻眼！塞爾提克領先30分還被逆轉　吞下本季最慘敗仗

Kerr：「如今20分等於過去12分」！NBA分數貶值　領先已不再安全

NBA／火箭110:92擊敗拓荒者！拉出9連勝　與勇士只剩下半場勝差

NBA／勇士前景難見希望！Curry上場時間被削減、ESPN認同Kerr作法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞