混血貓身價破29億！IG破450萬粉絲「靠賣萌賺翻」　驚人身世曝光

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娜拉(Nala)是一隻暹羅貓和虎斑貓的混血貓，2012年時，由於原主人家中已經有太多的貓咪，只好割捨剛出生的娜拉，將牠送往收容所，希望能有好心人把牠帶回家。
娜拉5個月大時，遇到了現在的主人，但因為收容所環境影響，娜拉的身體出現狀況，呼吸道有感染，在新主人細心照料之下，娜拉才逐漸恢復健康，並展露出開朗的性格。
無心插柳經營社群！超萌娜拉成為最紅貓咪
隨後主人突然萌生替娜拉經營IG社群的想法，想分享牠可愛的模樣，給周遭親朋友好友觀賞。沒想到卻因為娜拉的模樣太可愛，讓粉絲數意外暴增，娜拉的照片更被轉載到網路各處，成為許多人分享可愛貓咪的樣板。
娜拉的主人也把握了這次契機，開始認真替娜拉經營社群，常常PO出牠可愛的照片，後來還創立了娜拉的寵物貓糧、用具品牌，同時也兼顧公益宣導，希望大家能注重幫寵物絕育的重要性，因為「收容所有高達75%的寵物，到生命最後都是沒人認養，只能走向人道結束生命的那一步」，而娜拉更曾經差點是其中之一。
獲得金氏紀錄認證！娜拉變成全球最有錢貓咪
娜拉在2017年就累積了340萬粉絲，創下金氏世界紀錄，成為IG上最受歡迎的貓咪，而這項紀錄仍由牠持續堆高中，截至目前，娜拉已經擁有451萬粉絲。
粉絲數量多也讓娜拉的商業價值不斷上漲，根據數據平台顯示，娜拉的一篇IG貼文都有著新台幣40萬元的價值，再加上自有品牌、商業代言等等收入，讓牠身價上看29億新台幣。
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