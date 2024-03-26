滙豐銀估歐美6月啟動降息　日本升息後維持零利率至明年底

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范卓雲也提到，近日美國聯準會維持今年降息3碼的指引，同時向上修正經濟成長預測，顯示聯準會對美國經濟軟著陸的信心進一步增強，認為通膨威脅將會受到控制。瑞士央行出乎市場預料率先開啟降息週期，成為首個降息的已開發經濟體，預期全球央行將會在未來數個月陸續降息，有利提振全球風險情緒和改善股債市場回報展望。
滙豐預測聯準會將於6月開始降息，預料2024至2025年共降息6碼，美國聯邦基金利率可望從現在處於23年高點的5.375% 降至2025年底的3.875%，對債券市場十分有利，建議投資人將現金投入美國國債、全球投資等級債券和亞洲高評級企業債券，滙豐也維持美國國債的中至長期（7-10年）存續期偏好，以及全球投資等級企業債券的中存續期（5-7年）偏好。
范卓雲還說，由於美國經濟強韌，盈餘成長和利潤率優於其他已開發市場，在人工智慧技術創新領域領先全球，帶動大型科技板塊盈餘表現超越市場預期，市場共識預測美股2024年盈餘成長11%，遠高於7%的長期歷史平均成長率，預計美股盈餘將在2025年再成長12%，人工智慧科技革新、醫療保健創新、工業近岸化和美國再工業化等長期結構性成長主題，為美股提供有利因素。
至於美股以外，亞洲也是滙豐最看好的股票市場。范卓雲分析，中國加大刺激經濟力度，將降低國內和全球經濟的下行風險。亞洲區內供應鏈重組升級、私人財富快速成長、中產階級消費強韌，加上人工智慧科技革新推動數位科技投資急升，綠色轉型帶動再生能源和電動車產業鏈高速發展，為亞洲區內經濟穩健成長提供推動力，我們預測2024年亞洲（日本以外）國內生產毛額將成長4.5%。
至於日本央行近日正式結束「負利率」和收益率曲線控制（YCC）政策，象徵日本終於告別漫長的通貨緊縮時代，日本央行的前瞻指引重申有必要保持寬鬆的金融環境。范卓雲預估，日本央行將維持寬鬆貨幣政策，預計至少在2025年底之前仍將保持零利率，而連續兩年大幅加薪有利帶動可持續的通膨趨勢，也看好日股，預期日本將擺脫通縮、加速企業治理改革，以及由人工智慧驅動的科技投資浪潮帶來的結構成長機會，偏好消費、金融及科技股。
在日本以外的新興亞洲市場，卓雲分析，印度和東協受益於全球供應鏈轉移、投資快速成長和年輕人口紅利，結構性成長動力強勁。考慮到中國的刺激經濟措施可能需要一段時間才能推動較顯著的成長復甦，房地產市場不景氣仍是中國經濟面臨的主要挑戰，滙豐在亞洲採取分散風險的投資策略，偏高配置日本、南韓、印度和印尼股市，對中國大陸和香港股票保持中性觀點，聚焦服務消費、高端製造業和優質國企機會。
不過，她也談到，市場將繼續擔憂經濟循環、利率和地緣政治風險。以私募市場為核心配置，配合多元資產策略，可提高分散風險的效益，避險基金則可採取靈活的投資策略把握市場波動帶來的機會，波幅策略可助投資者對市場波動採取定向觀點，或可用以產生收益來穩定投資組合的總回報。
滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華則提到，受惠全球人工智慧軟體需求強勁成長和硬體升級浪潮，2024年台灣和南韓半導體產業景氣將高速成長，而各行業紛紛推出可提高競爭優勢的人工智慧新應用方案，數位元自動化和人工智慧越來越互相配合，帶動全球對高端晶片和硬體的需求成長，支持滙豐繼續看好亞洲和台灣的科技股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。