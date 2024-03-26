大谷翔平親自說明涉賭事件！生氣怒喊：「水原一平全部都在說謊」

大谷翔平涉賭案！新翻譯Ireton被推火坑即刻救援　專家：應該加薪

▲大谷翔平跟新任翻譯Will Ireton在記者會上，解釋水原一平涉賭事件，並表示是水原私自竊取大谷的資金。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平跟新任翻譯Will Ireton在記者會上，解釋水原一平涉賭事件，並表示是水原私自竊取大谷的資金。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在面對前隨行翻譯水原一平涉嫌參與簽賭，並被控盜用資金的問題，於今（26）日首次發表公開聲明。在這場引起日本和美國媒體關注的記者會中，坐在大谷身旁的新翻譯Will Ireton表現出色，獲得美媒一致好評，《The Athletic》專欄作家Daniel Brim認為應該給Ireton加薪。

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據美媒《The Athletic》報導，Ireton曾於2016年加入道奇隊，擔任前田健太投手的翻譯，後來成為球團選手開發部門的一員，目前在該部門擔任主任一職。

今天大谷翔平針對水原一平簽賭事件的記者會上，Ireton細心地將大谷翔平的發言完整且精準的轉達給在場媒體，並在翻譯過程中展現出與大谷的良好溝通以及對細節的瞭解。

《The Athletic》專欄作家Daniel Brim在社群媒體X上表示：「認真地說，我希望道奇能給Ireton大幅加薪。在不到一周的時間內，他就被從教練團放到了這場混亂的中心。」

此外，去年負責採訪WBC棒球經典賽的記者Sean Spradling也對翻譯Ireton的表現給予高度評價：「考慮到這份聲明的重要程度，大谷翔平的新翻譯出色地完成了驚人的工作。」

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平的新翻譯Will Ireton，過去也是前田健太的翻譯。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球星大谷翔平的新翻譯Will Ireton，過去也是前田健太的翻譯。（圖／美聯社／達志影像）
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