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流感脫離高原期！重症個案仍增加　擴大口服抗病毒藥供應延長

▲衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，目前流感疫情已脫離高原期，但重症個案數仍多。（圖／記者林志怡攝，2024.03.26）
▲衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，目前流感疫情已脫離高原期，但重症個案數仍多。（圖／記者林志怡攝，2024.03.26）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（26）日舉行例行疫情記者會，針對流感疫情，疾管署副署長曾淑慧表示，目前流感疫情已經脫離高原期，但流感重症通報數仍多，因此延長公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施、持續到4月30日，另目前公費流感疫苗仍有2.8萬劑，呼籲民眾儘速接種、降低重症風險。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增19例流感併發重症個案，年齡介於10多歲到90多歲，另有6例死亡個案，年齡介於50多歲至80多歲，其中較年輕的個案為北部50多歲男性，本身具有高血壓、高血脂、糖尿病、心臟疾病等，並長期有抽菸習慣，並沒有接種本季流感疫苗。

此外，林詠青表示，個案在2月上旬出現呼吸喘的情況，一週後出現心悸、呼吸困難等，急診就醫後發現心律不整、低血壓，診斷為急性心臟衰竭與呼吸衰竭，插管後送加護病房治療，住院期間經流感快篩，確診A型流感，並給予抗病毒藥物治療。

林詠青說，個案住院期間的肺炎症狀並未改善，後併發敗血性休克與多重器官衰竭，不幸在3月下旬死亡，住院到死亡間隔5週，死因爲感染後A型流感感染併發肺炎跟菌血症、敗血性休克。

對於近期流感疫情，曾淑慧表示，目前流感疫情已經脫離高原期，但重症通報個案數仍然較多，民眾仍需特別注意，且疾管署參考專家意見，將公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，延長至4月30日止，凡有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者，都可以用藥。

另流感疫苗已擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，截至3月24日，國內公費流感疫苗已接種655萬餘劑，剩餘約2.8萬劑。

疾管署呼籲，全國6個月以上尚未接種之民眾，儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡之風險，可通過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

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