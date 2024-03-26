流感脫離高原期！重症個案仍增加　擴大口服抗病毒藥供應延長

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此外，林詠青表示，個案在2月上旬出現呼吸喘的情況，一週後出現心悸、呼吸困難等，急診就醫後發現心律不整、低血壓，診斷為急性心臟衰竭與呼吸衰竭，插管後送加護病房治療，住院期間經流感快篩，確診A型流感，並給予抗病毒藥物治療。
林詠青說，個案住院期間的肺炎症狀並未改善，後併發敗血性休克與多重器官衰竭，不幸在3月下旬死亡，住院到死亡間隔5週，死因爲感染後A型流感感染併發肺炎跟菌血症、敗血性休克。
對於近期流感疫情，曾淑慧表示，目前流感疫情已經脫離高原期，但重症通報個案數仍然較多，民眾仍需特別注意，且疾管署參考專家意見，將公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，延長至4月30日止，凡有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者，都可以用藥。
另流感疫苗已擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，截至3月24日，國內公費流感疫苗已接種655萬餘劑，剩餘約2.8萬劑。
疾管署呼籲，全國6個月以上尚未接種之民眾，儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡之風險，可通過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。