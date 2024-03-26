羅氏大藥廠深耕台灣50年　持續強化在地醫療保健

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這次結盟由台灣羅氏總經理Girish Mulye與台灣東洋總經理侯靜蘭，於2024年3月18日完成簽約儀式後正式啟動。羅氏將旗下關鍵且經典的癌症藥品授權予台灣東洋在台灣市場投入行銷及重要的醫學活動，同時羅氏亦持續提供臨床試驗或學術研究案等服務，以確保病患能繼續獲得這些重要治療。此外，羅氏也會重新聚焦並加大力度，加快其最具創新和影響力的藥物研發和普及性。
台灣羅氏的總經理Girish Mulye強調，「作為醫療保健領域的先驅者，羅氏的使命是開發和提供突破性的科學和技術進步，改變全球患者的生活，像與台灣東洋這樣的合作夥伴關係至關重要，不僅加快了台灣製藥行業的發展，還提高了對先進創新療法的可及性。這個合作夥伴關係擴大了我們改善更多台灣患者結果的努力，凸顯了我們致力於推動最被需要的醫療保健的決心。」
台灣東洋總經理侯靜蘭表示，「羅氏是在癌症治療領域的領先者，並在推動病患照護有著重要的貢獻。此次合作，將可結合羅氏在癌症治療方面的創新技術，以及台灣東洋在地的強大領域和堅實的通路。通過攜手合作，我們不僅旨在提高病患對治療方案的使用率和照護水準，並加深我們對改善醫療產業及為台灣患者福祉確立新標準的承諾。」
近年來，癌症研究的局勢發生了巨大的轉變，這主要歸功於分子生物學的進步。這個領域揭示了關鍵的癌症基因和蛋白質，引發了標靶治療的創新概念，並為治療開闢了新的途徑。羅氏開發的一種「血管新生抑制劑」，自2005年在台灣獲得許可以來，已被認可為抗癌治療的重大進展。憑藉其獨特的作用機轉，它能抑制血管內皮細胞（VEGF）的生長、阻礙血管生成，抑制腫瘤生長。自20年前全球上市以來，它已獲得在多種癌症類型中的使用核准。目前，全球139個國家有450萬多名患者接受該治療。
在台灣，它已獲得六種癌症治療的核准：大腸直腸癌、肺癌、神經膠母細胞瘤、乳癌、卵巢癌和子宮頸癌，其中健保的給付涵蓋了六種適應症。值得注意的是，2011年台灣健保首度納入了給付於轉移性大腸直腸癌之第一線用藥，之後持續收納多項適應症給付，並逐漸擴展到包括特定的肺癌和卵巢癌等其他適應症。這代表著一個重大的進步，為更多患者提供延續生命的治療開啟新希望。
除此之外，羅氏亦持續投身於創新性的醫學研究和發展。在2023年，羅氏在研發方面的投資達到132億瑞士法郎，位居全球醫療保健領域研發投資之首。單單在台灣，羅氏每年投入數億新台幣用於重要疾病領域的臨床試驗，這一承諾展現了推進醫療解決方案的決心。多年來，羅氏也一直在為台灣患者引進創新藥物。
透過這些努力，羅氏也一併加強當地產業的動能及人才庫，確保台灣醫療體系的永續與成長。羅氏的努力目的為提升病患體驗及成果，並推動台灣醫療進入一個不僅先進、可及且公平的未來。