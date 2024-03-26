寶林茶室疑爆食物中毒致死！男子搶救11小時不治 檢方擇日解剖
信義區爆疑食物中毒致死案！一名40歲的呂姓男子和朋友，22日前往遠東百貨「寶林茶室信義A13」用餐，豈料2人返家後皆出現食物中毒症狀，23日、24日相繼前往就醫，呂男24日凌晨到台北馬偕醫院急診，經搶救11小時後仍宣告不治。目前檢警已進行初步採證、相驗，目前遺體冰存在新北殯儀館，將擇日解剖釐清死因。
記者孫唯容／綜合報導
衛生局指出，24日接獲新北市衛生局通報，22日中午有2名民眾到A13餐廳用餐，食用的餐點是素食「炒粿條」；該2名民眾分別於當天晚上8點及10點開始有症狀，其中一名23日到新北市三重醫院就醫後轉院至台北馬偕醫院，經搶救後不治，另一名24日到診所就醫，症狀輕微。
衛生局表示，接獲通知後當天立即到A13餐廳稽查，現場工作人員未有健康檢查報告、餐具不潔，因已無同批食餘，故採集廚師手部檢體及刀具、砧板等檢體，目前相關檢驗結果尚未出爐。
衛生局表示，會引起死亡的食品中毒案件非常罕見，過去曾發生食品中毒死亡原因的有河豚毒、麻痺性貝毒、腸道出血性大腸桿菌O157及沙門氏菌，腸道出血性大腸桿菌O157常見於歐美地區的生菜沙拉，沙門氏菌常見於蛋製品。
面對此案，死者家屬無法接受，目前已經向三重永福所報案，檢方獲報後已進行初步相驗，目前遺體仍冰存在新北殯儀館，後續將擇日解剖釐清死亡。