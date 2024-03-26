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Jalen Green率火箭3月一飛衝天　名嘴盛讚：他像「年輕時的Kobe」

▲休士頓火箭22歲後衛Jalen Green近期表現出色，讓火箭打出一波9連勝，Bill Simmons直言他很像年輕的Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓火箭22歲後衛Jalen Green近期表現出色，讓火箭打出一波9連勝，Bill Simmons直言他很像年輕的Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

休士頓火箭22歲後衛Jalen Green近期表現出色，讓火箭打出一波9連勝，追近西區第10的金州勇士，他也因此受到外界稱讚。知名籃球媒體人Bill Simmons就認為Green很像年輕時代、3連霸之前的「小飛俠」Kobe Bryant。

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Green在3月19日獲得了西區聯盟周最佳球員的榮譽，目前他在3月場均27.2 分，命中率為51%，三分球命中率41%，幫助火箭隊從月初的6場勝差、追到現在只差勇士0.5場勝差，他很有機會競爭西區本月最佳球員的榮譽。

美國體育娛樂網站《The Ringer》創辦人、NBA知名球評Bill Simmons在最新一集的節目中對Green給予了高度讚揚，Simmons表示，Green最近的表現讓人想起年輕時的Kobe，並將格林22歲時的表現與1990年代末的Kobe進行了比較。

「攻擊籃框優先於跳投，這讓我想起了年輕的Kobe。」Bill Simmons這樣說道，「不是3連霸時期的Kobe。過去幾周看他，如果你打算創造一個得分後衛，從得分的角度來看，他有什麼動作或投籃做不出來？」

Simmons的觀點和描述方式一向是較為誇張的，而且他在2022年4月也曾對Green做出一些激烈的「指教」，至今看來十分諷刺。不過Simmons的說法仍說明關於外界對於Green過度嚴厲的眼光，讓他具有的天賦和成長中的一些積極性被忽視了。

▲Bill Simmons直言Jalen Green很像年輕時代、3連霸之前的Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bill Simmons直言Jalen Green很像年輕時代、3連霸之前的Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）
即使前2個賽季表現不穩定，Green仍然展現出他在得分上的能力和發展性，或許他未來有機會成長為一名賽季場均超過25分的球員。火箭前兩季糟糕的環境，有些阻礙了Green的發展，這一季隨著教練和隊友確定下來，他正慢慢找到自己的定位。

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