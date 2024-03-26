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信義A13「寶林茶室」疑食物中毒1死！醫示警「6族群」吃外食小心

▲台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」傳出疑似食物中毒案件，目前有1人死亡、1人送醫。（圖／北市衛生局提供）
▲台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」傳出疑似食物中毒案件，目前有1人死亡、1人送醫。（圖／北市衛生局提供）

記者張志浩／綜合報導

台北市信義區遠百信義A13「寶林茶室」今（26）日傳出疑似食物中毒案件，其中一人因「急性腎衰竭」就醫後死亡，另一人症狀則較輕微，毒物專家、林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，目前患者死因雖然有待釐清，不過仍要提醒，民眾，在外用餐務必觀察店家整潔，尤其針對「長者、幼兒、孕婦、慢性病、癌症化療者、洗腎者」等族群，若用餐後身體明顯不適，立即就醫才能避免意外發生。

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顏宗海說明，食物中毒通常在最開始都是以「急性腸胃炎」來表現，症狀有腹痛、嘔吐、拉肚子、發燒等，但若急性腸胃炎合併「敗血症」，就會出現高燒不退、意識昏迷、全身無力、小便量變少，甚至多重器官衰竭等重症，死亡機率就會大幅增加。

🟡食物中毒症狀

⚠️初期（急性腸胃炎）：腹痛、嘔吐、拉肚子、輕微發燒

⚠️重症（出現敗血症）：意識昏迷、全身無力、小便量變少、多重器官衰竭

▲便秘問題困擾著許多人，醫師強調，無論大人小孩，只要「腸黏膜」沒有確實修復，便秘、腹部不適的情況就難以緩解。（圖／記者陳明中攝）
▲醫師表示，食物中毒通常在最開始都是以「急性腸胃炎」來表現，但若併發敗血症，可能有多重器官衰竭等死亡威脅。（示意圖／記者陳明中攝）
顏宗海提及，若進食後身體出現上述重症才到醫院掛號，其實就已是嚴重拖延治療時間，尤其是長者、幼兒、孕婦、糖尿病和高血壓等慢性病患者、癌症化療者、洗腎者，務必在腸胃炎初期症狀出現時，就要到院檢查。

顏宗海提醒，無論是細菌、病毒等都是誘發食物中毒的因子，現代人外食習慣盛行，只要到外用餐，務必留意店家整潔度、食物吃下肚前也可先檢查有無異狀，若是外帶，也建議在1小時內用餐完畢，「吃不完馬上放冰箱，下次拿出來要加熱至70度以上」，因為細菌、病毒孳生的危險溫度為7至60度。

良好的商譽和品牌價值，絕對是建立在食安沒有問題的基礎上，顏宗海也呼籲餐飲業者，在營業時一定要留意生熟食是否分開放、處理生熟食的刀具是否分開，並建立定期員工健檢，生病的員工不能硬要上班等制度。

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