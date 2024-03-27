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今日軍武／共軍殲35性能全面碾壓F-35？數據太漂亮　專家質疑造假

▲編號35003的FC-31艦載原型機（殲-35）在中國社群網站上曝光。（圖／翻攝自微博）
▲編號35003的FC-31艦載原型機（殲-35）在中國社群網站上曝光。（圖／翻攝自微博）

記者呂炯昌／台北報導

香港《文匯報》近期曝光中國新一代艦載隱形戰機殲-35（J-35）數據，但由於數據太過漂亮，完勝美軍現役的F-35戰機，遭軍事專家質疑性能跨大，疑似有造假嫌疑。

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由美國洛克希德馬丁公司研發的F-35戰機，包括空軍型F-35A，採用傳統跑道起降模式；陸戰隊使用，裝配對轉升力風扇，可短場/垂直起降的F-35B；海軍使用的F-35C，主翼及垂直尾翼的面積加大約4成。兩翼可摺疊收納，加裝可用於航空母艦起降的尾勾。F-35使用國包括美國、英國、義大利、以色列、日本、南韓、比利時、澳洲、挪威、新加坡、丹麥等國，我國也曾向美方表達採購F-35意願，但是未獲得美方正面回覆。

殲15戰機由中國瀋陽飛機集團研發，又稱為FC-31鶻鷹式戰機。與F-35同樣配備DSI進氣道、梯形主翼、傾斜雙垂尾及內置彈倉，兩機型最大差別為殲-35採用雙發動機，F-35為單發動機。根據港媒曝光數據，殲35雷達反射截面積（RCS）為0.01平方公尺、F-35為0.005平方公尺；重大起飛重，殲-35為35噸、F-35為31.8噸；最大載彈重量殲-35為8噸、F-35為8.2噸；最大飛行速度殲-35為2.2馬赫、F-35為1.6馬赫以上；作戰半徑殲-35為1,350公里、F-35為1,240公里；最大升限殲-35為1萬6,000公尺、F-35為1萬8,300公尺；發動機最大推力，殲-35採用兩具渦扇-19發動機，合計24噸，F-35則為單發動機19噸。

中國航空學會《航空知識》主編王亞南表示，根據公佈的數據分析，殲-35的最大起飛重量已經超越F-35，雷達匿蹤性能和速度等關鍵指標上也都超過美軍，共軍福建號航艦在搭載2個中隊殲-35的情況下，中國航艦的作戰能力恐怕已超越美軍航艦，美軍面對共軍航艦已不再具有優勢。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生表示，殲- 35的最大載彈量8噸是把內置彈倉跟外掛全部加在一起，但匿蹤戰機通常不會外掛東西，以免影響匿蹤性能，作戰時若想要保持匿蹤效果，戰機就只能使用內置彈倉來攜帶武器而不能使用外掛，但是中國媒體卻刻意將兩種加總起來，實際上有點誇大。

台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，殲-35將發動機尾管延伸到飛機最末端，紅外線訊號可能較明顯，美軍F-22與F-35戰機則是設法將發動機隱藏在機身內。

台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲表示，假如數據是真的，殲-35還是跟F35差了一段距離，根據美國科學家協會所公布的資料估算出，F-35雷達反射截面積大概是0.005平方公尺。如果要比喻的話，殲-35的雷達反射截面積相當於鳥類， F-35就相當於昆蟲，依舊不上F-35。

蘇紫雲指出，中國國產的發動機發展僅20年，比不上發展超過80年的歐美國家，在材料科學上仍不足，還是有很多隱憂，殲-35使用2具國產渦扇-19發動機，有兩個可能性，一個是單具發動機推力不足，另一個原因如果其中一具發動機失效，還有另一具發動機來維持飛行能力。蘇紫雲認為，中國刻意公布殲-35的性能，大內宣的成分居多。

▲經過評估後，新加坡仍打算引進F-35戰機取代F-16戰機。（圖／美國空軍）
▲美軍F-35戰機。（圖／美國空軍）

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