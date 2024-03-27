今日軍武／共軍殲35性能全面碾壓F-35？數據太漂亮　專家質疑造假

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殲15戰機由中國瀋陽飛機集團研發，又稱為FC-31鶻鷹式戰機。與F-35同樣配備DSI進氣道、梯形主翼、傾斜雙垂尾及內置彈倉，兩機型最大差別為殲-35採用雙發動機，F-35為單發動機。根據港媒曝光數據，殲35雷達反射截面積（RCS）為0.01平方公尺、F-35為0.005平方公尺；重大起飛重，殲-35為35噸、F-35為31.8噸；最大載彈重量殲-35為8噸、F-35為8.2噸；最大飛行速度殲-35為2.2馬赫、F-35為1.6馬赫以上；作戰半徑殲-35為1,350公里、F-35為1,240公里；最大升限殲-35為1萬6,000公尺、F-35為1萬8,300公尺；發動機最大推力，殲-35採用兩具渦扇-19發動機，合計24噸，F-35則為單發動機19噸。
中國航空學會《航空知識》主編王亞南表示，根據公佈的數據分析，殲-35的最大起飛重量已經超越F-35，雷達匿蹤性能和速度等關鍵指標上也都超過美軍，共軍福建號航艦在搭載2個中隊殲-35的情況下，中國航艦的作戰能力恐怕已超越美軍航艦，美軍面對共軍航艦已不再具有優勢。
台灣國際戰略學會執行長羅慶生表示，殲- 35的最大載彈量8噸是把內置彈倉跟外掛全部加在一起，但匿蹤戰機通常不會外掛東西，以免影響匿蹤性能，作戰時若想要保持匿蹤效果，戰機就只能使用內置彈倉來攜帶武器而不能使用外掛，但是中國媒體卻刻意將兩種加總起來，實際上有點誇大。
台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，殲-35將發動機尾管延伸到飛機最末端，紅外線訊號可能較明顯，美軍F-22與F-35戰機則是設法將發動機隱藏在機身內。
台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲表示，假如數據是真的，殲-35還是跟F35差了一段距離，根據美國科學家協會所公布的資料估算出，F-35雷達反射截面積大概是0.005平方公尺。如果要比喻的話，殲-35的雷達反射截面積相當於鳥類， F-35就相當於昆蟲，依舊不上F-35。
蘇紫雲指出，中國國產的發動機發展僅20年，比不上發展超過80年的歐美國家，在材料科學上仍不足，還是有很多隱憂，殲-35使用2具國產渦扇-19發動機，有兩個可能性，一個是單具發動機推力不足，另一個原因如果其中一具發動機失效，還有另一具發動機來維持飛行能力。蘇紫雲認為，中國刻意公布殲-35的性能，大內宣的成分居多。