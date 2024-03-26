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中市府召開無卡分期債務調解　減少學生還款壓力

▲中市政府法制局為協助學生儘速解決債務困擾，召開調解會議(圖／法制局提供2024.3.26)
▲中市政府法制局為協助學生儘速解決債務困擾，召開調解會議(圖／法制局提供2024.3.26)

記者柳榮俊/台中報導

去年下旬，中部地區爆發多起大學生被誘騙申辦無卡分期購買3C商品，因而承擔高額債務案件。台中市政府法制局為協助學生儘速解決債務困擾，今年2月1日邀集學生與相關業者召開調解會議，協助190位學生與業者達成和解，再於昨(25)日召開第二次調解會議，順利協助130位學生與業者達成和解，處理計470萬元債務糾紛，大幅減少學生還款壓力。

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法制局說，大學生被誘騙至通訊行，向民間資融公司申辦無卡分期購買3C產品案件，涉及刑事詐欺行為與民事債務糾紛。關於刑事部分，通訊行負責人與另一行為人林君所涉詐欺罪嫌，正由台中地方法院審理中；民事部分，學生與資融公司間的分期付款債務，仍亟待解決，因此法制局主動邀集學生及相關業者召開2次調解會議，協調和解方案，並持續要求通訊行負責人對於其他受害學生也應積極承擔責任。


法制局長李善植表示，近年類此事件的詐騙糾紛案在全國各地頻繁發生，雖然主要責任在於詐騙行為人的違法行為，但現今無卡分期銷售模式盛行，也是助長此類案件發生的因素之一；因向資融公司申請無卡分期付款購物的手續非常簡便，免擔保、不用徵信、申請金額不受限制、審核寬鬆，且無工作或無收入者皆可申請，很可能讓經濟能力不足的人承擔超額債務，甚至容易成為不肖人士騙取金錢的管道。


李善植指出，目前中央並未立法納管資融業者「無卡分期交易型態」，導致許多資融業者利用其經濟強勢地位，經常不提供消費者申請無卡分期的書面文件，刻意不揭露利率，甚至在契約中暗藏各種不合理的手續費。當民眾未按期償還時，業者就會要求給付高額滯納金、違約金及遲延利息，伴隨以電話簡訊持續滋擾等不當方式追討債務，造成消費者極大壓力。


法制局呼籲，為避免發生無卡分期金融風暴，希望中央重視這項醞釀中的風險，儘速訂定相關規範予以納管，以維護金融秩序，保護消費者權益。

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