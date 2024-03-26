Angelababy確定遭《奔跑吧》開鍘！11年元老班底 因這件事被除名
中國女星Angelababy（楊穎）去年10月前往法國巴黎觀賞南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa出演的「瘋馬秀」，遭抨擊是支持色情產業，一度被中國演藝圈封殺，社群平台也被封鎖直到今年1月才重新開通。今（26）日陸綜《奔跑吧》官宣第12季藝人陣容，唯獨不見身為11季節目元老的Angelababy，引發不少粉絲討論。
記者張一笙／綜合報導
《奔跑吧》今日官宣第12季藝人陣容，除了元老李晨、鄭愷之外，還有沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋語琦以及去年底接替Angelababy的張真源。Angelababy作為節目第1季開朝元老，同時也是第1季唯一女成員，除了生產那一年缺席外，其餘時間都是固定班底，未料如今已經消失在名單中，不少粉絲紛紛猜測是因為Lisa瘋馬秀風波影響。
南韓天團BLACKPINK成員Lisa去年10月在巴黎演出遠近馳名的「瘋馬秀」，除了Angelababy之外，同時還有另一名中國女星張嘉倪前往看秀，2人先後遭中國社群平台封殺，甚至連Lisa在中國的微博帳號及粉絲帳號通通被封，隨著Angelababy被《奔跑吧》踢出，不少粉絲都認為這不是巧合。
有粉絲分析，另一名女主持白鹿過去也曾因言詞不當深陷輿論風波，但她靠著誠懇道歉挽回名聲，甚至接下Angelababy的2個代言，Angelababy則是對於瘋馬秀風波閉口不談，讓不少粉絲都挺不下去，Angelababy在瘋馬秀事件後就沒有再出現過《奔跑吧》節目上，隨後由張真源接替。如今，隨著Angelababy被踢出《奔跑吧》，將意味著失去最大曝光。
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