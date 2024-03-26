中國工程師閃婚40天遭勒索！他留下遺書控騙婚　前妻恐遭判刑10年

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根據《紅星新聞》報導，蘇享茂在留下的遺書指控翟欣欣對其恐嚇取財，婚前在翟欣欣身上花了數百萬人民幣，包含買鑽戒、名車等，但卻換來翟欣欣婚後向其勒索海南房地產和1000萬人民幣，否則將檢舉他逃漏稅、公司灰色運營等，導致蘇享茂公司資金鏈斷裂，外界更認為翟女行為更是「逼死蘇享茂」的最後一根稻草。
蘇享茂家屬於2018年提起民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬人民幣贈與，並要求對方返還人民幣近百萬現金，去年3月底北京市朝陽區法院一審宣判，翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬人民幣，並撤銷翟欣欣海南、北京2套房產的個人所有權。
在該判決書當中，法院認定翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼，而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特徵，蘇享茂的哥哥蘇享龍
也向外界表示，翟欣欣已經退還蘇享茂家屬660萬元，並稱涉嫌敲詐勒索一案已移送法院。
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