TOYSELECT善用蝦皮行銷工具在手機配件市場走出「溫暖」花路

週週出新品！TOYSELECT在冰冷手機殼市場走出「溫暖」花路 讓手機殼變療癒小物
回顧品牌成立初期，TOYSELECT 拓伊生活創辦人之一的顧博儀分享，手機配件是競爭激烈的紅海市場，不論國內外都存在強大的競爭對手，用戶在蝦皮上搜尋關鍵字後顯示的商品更是五花八門，想要脫穎而出，就必須找到明確的品牌定位。本身就熱愛購買手機殼的顧博儀認為，手機是大家天天帶在身邊的東西，每當替換手機殼時，心情也會跟著轉變，但市面上的手機殼大多強調智能、防摔等功能性，品牌也多呈現陽剛、強烈的視覺元素，因此TOYSELECT希望以「溫暖」的品牌定位做出差異化，擺脫大眾對於3C產品冰冷、有距離感的認知，「我們想要打造一個療癒、溫潤的消費體驗」，顧博儀堅定地說。
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進軍蝦皮商城 TOYSELECT善用蝦皮行銷工具創造效率加倍、業績漲22倍
在品牌草創時期，TOYSELECT原以臉書社群作為主要渠道接單銷售，但因無經營賣場所需的後台系統，在客服、報表、出貨等方面需要投入較多人事成本。於是早在2016年，TOYSELECT即看中蝦皮購物帶動的電商熱潮正式進軍，透過電商平台系統化經營有效提高賣場整體成效，截至2023年業績已經增長超過22倍。
提升賣場經營效率後，下個難題是如何將商品推播到顧客眼裡？已是電商老手的TOYSELECT發展出一套善用蝦皮行銷工具的廣告策略，先透過投放賣場搜尋廣告找出轉換成效好的商品，後集中資源將該爆品做成搜尋廣告及關聯廣告，再搭配蝦皮獨有的月月盛典及豐富品類優惠活動帶來的龐大流量，極大化廣告效益。而要如何進一步吸引新客下單，顧博儀表示，「善用優惠券就是最直覺的行銷方式。」以新客優惠券舉例來說，透過微幅折扣能降低顧客的入手門檻，亦可在同質性商品之間創造價格優勢，若搭配蝦皮果粉節等手機及週邊商品的活動，使用率平均更高達15％。
顧博儀進一步分享，蝦皮聊聊廣播的功能也是吸引新客、喚回舊客的利器，平台系統會自動計算好不同的目標客群供選擇，方便品牌直接針對不同類型的客戶客製化行銷內容，如分別推送不同購物車商品給尚未結帳的客群、較活躍的已關注粉絲或是首購買家，以精準的文案訊息打動粉絲、衝高賣場訂單數以及營業額，2年來聊聊轉單率至少提升2倍以上。
抓緊蝦皮月月盛典突破淡季業績缺口 雙11、雙12創買氣彈跳10倍
手機配件產業除了競爭激烈以外，更有淡旺季之分，主要以iPhone新機發表的9月至隔年2月為旺季，顧博儀指出，若要補足淡季業績缺口，在非旺季期間以多元主題去包裝、推廣商品就顯得十分重要，「這點在蝦皮就不必擔心。」除了月月盛典、18會員日、商城日等每月例行優惠外，蝦皮購物也會時常串聯各品牌、集結3C周邊舉辦大型品類造節活動，由平台創造話題、刺激消費動能，讓品牌在淡季也能持續創造亮眼業績。此外，在傳統電商購物大檔雙11、雙12時，TOYSELECT更會抓緊流量高峰，在可承壓範圍內祭出無上限廣告預算，全力推廣熱銷爆品。以去年雙12為例，TOYSELECT看準臨近聖誕節的送禮需求，推出聖誕禮包活動，搭配廣告投放及優惠下殺，買氣和平日相比彈跳超過10倍。
啟動蝦皮品牌會員制度 成功拉抬客單價逾2成
談及今年的品牌展望，顧博儀分享，未來TOYSELECT除了在蝦皮透入更多行銷資源，也希望培養顧客的忠誠度，在會員規劃上針對舊客提供更多回饋。因此於去年8月啟動蝦皮品牌會員制度，至今僅半年時間，已累積超過5,000名會員，藉由點數換購制度，帶動品牌會員平均客單價高出非會員至少2成，回購率也成長至少5％，期望讓蝦皮上的顧客不僅是一次性的消費，更可以變成長久的死忠粉絲。