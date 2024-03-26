馬拉松好手張嘉哲認了！犯和林書豪相同的錯 用靜脈雷射主動道歉
P.League+新北國王球員林書豪日前因使用「靜脈雷射」治療，違反世界反禁藥組織（WADA）規則，個人因此遭到禁賽5場的處分，同時失去角逐年度MVP等獎項的資格。而今（26）日馬拉松好手張嘉哲在個人社群網站上表示，他曾在2016年使用和林書豪相同方式治療，不過後來就停止使用，主動向社會大眾道歉，也強調願意接受所有後續調查。
記者黃建霖/綜合報導
華裔球星林書豪此前因為使用「靜脈雷射」，經調查確定違反WADA（世界禁藥組織）的規定，PLG聯盟最終對他處以「禁賽5場、罰款15萬」的處份。
而今日馬拉松好手張嘉哲在個人臉書上坦承，自己在2016年也曾誤觸「WADA世界禁藥組織M1.3規則」，使用ILIB（侵入式靜脈雷射）治療，在友人的提醒下查詢後並停止使用，改用非侵入式體外雷射治。
張嘉哲主動認錯，坦言自己有失誤和疏失，影響了田徑運動的環境，也願意接受後續調查。
張嘉哲在臉書全文如下：
我是張嘉哲，此文由本人發文，我在2016年曾經在未熟讀WADA世界禁藥組織M1.3規則，使用了ILIB（侵入式靜脈雷射）治療，在友人的提醒下查詢後並停止使用，改用非侵入式體外雷射治療（非血管內）。
我非常抱歉自己的失誤與疏忽，影響了田徑運動與跑步環境，我願意接受所有後續調查，也請各位運動員以我為戒，避免誤傷害了大家，再次深感抱歉。