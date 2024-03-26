台股上沖下洗逾400點！三大法人對作、合計賣超10億元
台北股市今（26）日創高後拉回，終場下跌65.76點或0.33%，收在20126.49點，成交量為4826.98億元。三大法人進出動向，外資（不含外資自營商）連續兩天賣超，今天再調節54.25億元，投信是連續17個交易日加碼台股，買超57.02億元，而自營商（自行買賣）則是由昨天的買超轉為賣超，今天調節13.25億元，合計三大法人總共賣超10.48億元。
記者陳郁柔／台北報導
台北股市今日創高後拉回，一度上漲超過200點，再度刷新盤中歷史新高點20397點，沒想到盤中電子權值股遭到空方狙擊，拖累指數一度下跌超過200點，失守兩萬點關卡，盤中震盪超過400點，不過隨著權王台積電V轉向上，帶動大盤跌點快速收斂，尾盤更是多空交戰，終場下跌65.76點或0.33%，收在20126.49點，日K留長上、下影線，成交量為4826.98億元。
三大法人對作合計賣超10億元。其中，外資（不含外資自營商）連續兩天賣超，今天再調節54.25億元，投信是連續17個交易日加碼台股，買超57.02億元，而自營商（自行買賣）則是由昨天的買超轉為賣超，今天調節13.25億元。
投信買超前5名的有：光寶科、聯電、中信金、佳士達、和碩；賣超前5名：華通、旺宏、陽明、南亞科、奇鋐。
中小型股比起大盤賣壓沉重，櫃買股市終場下跌3.78點或1.5%，收在248.49點，成交量為1181.53億元。