瑞士製藥巨擘羅氏　攜手台灣東洋強化先進癌症治療之普及

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台灣羅氏的總經理Girish Mulye強調，「作為醫療保健領域的先驅者，羅氏的使命是開發和提供突破性的科學和技術進步，改變全球患者的生活，像與台灣東洋這樣的合作夥伴關係至關重要，不僅加快了台灣製藥行業的發展，還提高了對先進創新療法的可及性。這個合作夥伴關係擴大了我們改善更多台灣患者結果的努力，凸顯了我們致力於推動最需要的醫療保健的決心。」
台灣東洋總經理侯靜蘭表示，「羅氏是在癌症治療領域的領先者，並在推動病患照護有著重要的貢獻。此次合作，將可結合羅氏在癌症治療方面的創新技術，以及台灣東洋在地的強大領域和堅實的通路。通過攜手合作，我們不僅旨在提高病患對治療方案的使用率和照護水準，並加深我們對改善醫療產業及為台灣患者福祉確立新的標準的承諾。」
在國際上，羅氏為了推進全球的醫療解決方案，也在合作和策略聯盟方面具有豐富的歷史。而在台灣，台灣羅氏曾於2019年，與衛生福利部及國家衛生研究院共同合作推動了「癌症精準醫療示範計畫」，2023年，羅氏亦與台灣中外製藥股份有限公司在風濕免疫疾病領域建立了策略聯盟。此次與台灣東洋的合作，再次強調了羅氏與當地合作夥伴合作，提高患者獲得先進藥物的可及性的持續承諾。
除此之外，羅氏亦持續投身於創新性的醫學研究和發展。在2023年，羅氏在研發方面的投資達到132億瑞士法郎，位居全球醫療保健領域研發投資之首。單單在台灣，羅氏每年投入數億新台幣用於重要疾病領域的臨床試驗，這一承諾展現了推進醫療解決方案的決心。多年來，羅氏也一直在為台灣患者引進創新藥物。
透過這些努力，羅氏也一併加強當地產業的動能及人才庫，確保台灣醫療體系的永續與成長。羅氏的努力目的為提升病患體驗及結果，並推動台灣醫療進入一個不僅先進、可及且公平的未來。