巷仔內／疑雲密布的莫斯科恐攻？誰是幕後藏鏡人

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但是，除了烏克蘭馬上就跳出來澄清以外，從客觀角度細究，烏克蘭在對俄羅斯的戰事上，很大程度必須仰賴國際社會、特別是歐美跟北約（NATO）的持續支持，若是也去搞恐怖襲擊，不僅打草驚蛇，一旦東窗事發，也很有可能導致自己喪失援助來源，畢竟恐攻這種事是明擺著犯法的。
何況這次的莫斯科恐襲，是一場明目張膽、針對俄羅斯平民的血腥屠殺，也不是發生在像克里米亞半島這類有主權爭議的區域，在對方首都「侵門踏戶」搞平民大屠殺，既無腦，也不符合烏克蘭的國家利益。
另一種說法，則是將矛頭指向俄國內部其他反克宮的武裝勢力，像是「自由俄羅斯軍團」（Free Russia Legion）、「俄羅斯志願軍」（The Russian Volunteer Corps, RDK），理由是它們也正在攻擊俄羅斯邊境領土。
然而，這類組織雖被俄國當局列為恐怖活動、極端主義，但它們主要是因為不滿蒲亭，意在「解放俄羅斯」，處理俄國的內部問題，還有協助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，他們的目標不是俄羅斯的平民，所以也已在第一時間否認涉案。
綜觀上述，整起事件是由ISIS-K發起的可能性還是較大的，首先犯案後高調認責，一向是該組織的特性，並引以為榮，生怕別人不知道是它們做的。
當然，也不單單是因為它主動承認，更重要的是，伊斯蘭國和俄羅斯積怨已久，雙方早在2011年敘利亞內戰開始後就結下樑子，俄羅斯支持的是以阿薩德政權為首的敘利亞政府軍，而伊斯蘭國則是敘利亞內戰中，反政府的武裝力量之一。
此外，北高加索、中亞地區，一直存在與俄軍作戰的武裝團體，當伊斯蘭國成立後，這些武裝分子隨即前往敘利亞加入該組織，不少留在北高加索活動的人也宣布對其效忠，過去20年，俄羅斯也有跟這些組織頻繁交手的經驗。而且，伊斯蘭國還有不少「加盟」分支，成員有如大雜燴，比如這次聲稱施襲的「ISIS-K」，就包含對俄國不滿的中亞武裝分子。
有些輿論會質疑，伊斯蘭國為何不去襲擊美國和歐盟，甚至以此為由，指控是有心人士在背後操作，但這2個地區，之前都已經吃過伊斯蘭國和恐怖主義很多虧，特別是美國，經過20年的反恐戰爭，維安級別大增，早就沒那麼容易得手。
相較之下，過去這些年，俄羅斯雖然也針對反恐做了不少努力，但第一，俄烏戰爭消耗掉俄國不少精力，再來就是俄國內部矛盾的尖銳程度比較高；還有，俄羅斯的社會治理能力，在大國裡是屬於較偏弱的，種種因素都讓它在眼下這個時機，更容易被恐怖組織有機可乘，這或許也解釋了為何俄羅斯政府尚未對聲稱施襲的組織進行殘酷報復，反而繼續將烏克蘭及境內的反蒲亭人士當成箭靶，因為持續性的戰爭，導致俄羅斯的軍事、安全部門，未必有多餘的人力因應。