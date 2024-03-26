特企／ CÉ LA VI Taipe x Bruno Mars與周杰倫合作蘭姆酒重磅登場

全台最高的高空餐酒館CÉ LA VI Taipei，致力於將法式品味與亞洲文化結合，激盪出專屬於CÉ LA VI的餐飲生活風格，以在地食材呈現異國情調的風味餐點，展現獨特的亞洲風味。2024年Sky Bistro（餐廳區）全新主題天空樹下午茶，攜手火星人Bruno Mars與周杰倫合作的知名蘭姆酒品牌「嘻瑞」(SelvaRey Rum)，特選嘻瑞24K蘭姆酒、嘻瑞24K椰子蘭姆酒、嘻瑞24K巧克力蘭姆酒等酒款，設計13道具有南美洲飲食特色與食材的鹹點與甜點，呈現南美洲主題風味的天空樹下午茶套組。SkyBar也設計3款期間限定嘻瑞24K聯名調酒，從白天就來感受愜意又微醺的生活風格。伴隨世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞下，面對台北101且可俯瞰台北市景的至高點優勢，感受獨特48樓高空景致的用餐氛圍。
CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶 X嘻瑞24K蘭姆酒SelvaRey Rum 時段：每日15:00-17:30 (需預訂，基本消費為每位一份天空樹茶饗宴套餐) 線上訂位： www.inline.app/booking/celavitaipei/ 價格：每套$1,090元 (含1杯無酒精飲品，加價300元可換有酒精飲品)，1成服務費另計。 內容：5款鹹點 (*牛尾青豆起士三角酥/*炙燒中卷莎莎襯印度脆餅/*茵陳蒿柑橘醃海鮮/*辣豆醬襯墨西哥玉米脆片/*地中海燒烤章魚串)、8款甜點( *巴拿馬咖啡珍珠布丁麵包/*加勒比海黑蛋糕/*薑蔗椰香奶酪/*莞荽籽風味香蕉酥皮捲/墨西哥蘋果肉桂pizza/仙人掌脆餅/祕魯藍寶石果昔/西班牙焦糖椰香沙布列) *為含SelvaRey 蘭姆酒之品項