與韓國瑜再上演「喝水」事件 王世堅笑稱：人在江湖、早晚要還
民進黨立委王世堅今（26）日在立法院質詢行政院長陳建仁時，一度狂咳不止，便詢問立法院長韓國瑜可不可以喝水，而這畫面也讓人聯想到，韓昔日擔任台北農產公司總經理時，也曾喝水問題，與王槓上一事。王世堅受訪時笑稱，這印證「人在江湖，早晚要還的」，還韓國瑜這次是應該的。
記者陳佩君／台北報導
韓國瑜昔日擔任台北農產公司總經理時，也曾為喝水問題，與時任台北市議員王世堅槓上。王世堅當年在質詢時覺得口渴，要求時間暫停、要喝水，韓國瑜見狀後，也表示喝水，王世堅回嗆，「你可以喝水啦！流氓也可以喝水」；韓國瑜聽聞後反而說不喝了，「我不是流氓」。
王世堅今在立法院質詢時，一度狂咳不止，便詢問韓國瑜可不可以喝水，韓隨後趕緊請議事組送上熱茶。
談起當年「喝水事件」，王世堅下午受訪時笑說，這印證「人在江湖，早晚要還的」，還韓國瑜這次是應該的，因為議事規則如此，俗世之間應該有的人情義理，不要「相欠」，應該要還的。
王世堅接續說，韓國瑜後來還有提醒他，質詢時間還有11秒要過了，他也把這11秒「還」給主席，不多拿。
媒體追問，以前王世堅曾經說「流氓也可以喝水」，現在覺得韓國瑜還像流氓嗎？王世堅說，韓國瑜擔任立法院長中規中矩，這也是他的特點，做什麼像什麼，符合社會大眾對立法院長的期待，希望他再接再厲，相信他這4年能做好院長的任務和角色。