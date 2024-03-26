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大漢技術學院董事會稱8月停辦！教團批：非法逕行宣布、粗暴蠻橫

▲大漢技術學院擬於今年8月停辦還招生，遭教團批評粗暴蠻橫對待師生。（圖／翻攝自大漢技術學院官網）
▲大漢技術學院擬於今年8月停辦還招生，遭教團批評粗暴蠻橫對待師生。（圖／翻攝自大漢技術學院官網）

記者李琦瑋／台北報導

大漢技術學院董事會2月底宣布今年8月停招停辦，但高教工會今（26）日指出，董事會未經教育部同意，非法逕行對外宣佈停辦學校，驚動花蓮政商界及一般民眾，目前成立大漢分部，呼籲外界切莫聽信該校停辦謠言。校方回應，董事會將於近期到校務會議說明停辦計畫，相關資料也會送呈教育部，若教育部核准停辦，學校會無息退還學生報名費用。

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高教工會今天指出，大漢技術學院董事會在今年2月21日，未經教育部同意，以突襲方式於校務會議簡短3分鐘口頭報告，未經與師生溝通，旋即將預藏新聞稿件透過媒體報導停辦學校，駭人聽聞以相當粗暴蠻橫方式對待師生與花蓮人。

高教工會表示，工會得知大漢技術學院處境，立即協助大漢師生並通過設立台灣高等教育產業工會大漢分部，於3月24日在高教工會理事長周平、組織部主任林柏儀及全體工會成員見證下，大漢分部正式成立，經推舉企業管理系副教授陳建宏擔任大漢分部之召集人，土環系副教授何志軒、休旅系副教授黃宗萍及企管系助理教授管文麒等3位擔任副召集人。

高教工會新任理事長周平表達強力支持，並將訴諸理律維護師生與民眾之權益。

陳建宏表示，花蓮前人披荊斬棘篳路藍縷克服萬難集眾人之志，設立大漢技術學院，花蓮人以成立大漢技術學院為傲，學子不必再遠赴他鄉讀書，在地民眾得到進入高等技專院校進修取得工商學位的教育機會，如今即將面臨無書可讀的困境，事發至今，主管教育機關行政院教育部並未主動關切此攸關城鄉發展失衡，人才培育與經濟發展命脈即將斷送的嚴重情事。

陳建宏疾呼教育部及花蓮縣政府應對此有所表態，並有進一步有建設性之積極作為，創造地方生機。

高教工會大漢分部師生共同發表「追求誠信正義、善盡社會責任、教育在地人才」宣言，分會目標在尋求大漢永續辦學及維護民眾受教權益，使命達成永續東台灣技職教育之傳奇。

高教工會表示，目前大漢技術學院依規定合法招生中，簡章於大漢學校網頁供民眾點閱，碩士班、四技、二技、二專各學制報名表皆可由網頁下載，民眾切莫聽信大漢停招之謠傳，有志升學之士儘快報名，用行動維護自身就學權益。

對此，大漢技術學院表示，董事會在2月20日決議停辦，根據《私校法》規定，董事會向教育部提出停辦計畫前，一定要到校務會議說明，之後停辦計畫才會送呈教育部核准。在教育部核定學校停辦計畫前，校方依規定還是可以對外招生，但為保障考生權益，日前在臨時招生會議上，通過「維護考生權益說明書」，明確告知考生，若教育部在學校報名截止日後，核准學校停辦，學校會無息退還學生報名費。

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