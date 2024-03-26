王柏傑無辜捲KTV鬥毆！女友謝欣穎心疼曝傷勢：應該要跟爸媽道歉
男星王柏傑在3月6日與好友修杰楷等人一同到KTV慶生，意外捲入鬥毆事件，與人發生肢體衝突，身上也有多處瘀青傷，引發社會關注。今（26）日，女友謝欣穎出席「alice + olivia SOGO復興旗艦店」時也曝光男友的最新傷勢，被問及「是否有跟妳道歉？」謝欣穎竟直呼：「他應該要先跟他爸媽道歉吧！」
記者詹鎰睿／台北報導
謝欣穎透露，王柏傑的眼睛和臉頰有瘀青，都是輕微的皮肉傷，目前工作行程照樣進行，沒有太大的影響，並謝謝大家的關心，她說，看到新聞出來後有被嚇到，但當時剛好她人不在台北，沒辦法第一時間關心，所幸王柏傑平安無事，謝欣穎先暫時專注在工作上面，等有空檔再來好好關心男友。
雖然王伯傑有報備行程，再加上修杰楷在場，讓謝欣穎比較放心，但事發後，她坦言還是有些生氣，「多少還是會啦！因為都這把年紀了，還是要為自己想一下，盡量少去（KTV類似場合），而且都這麼晚了」，語氣中有些心疼與不捨。
談到王柏傑有沒有因為這事道歉？謝欣穎直言，「他應該要跟爸媽道歉吧，他爸媽反而比較擔心。」原來因為工作關係，王伯傑比較少和父母聯絡，「爸媽在新聞上面看到兒子這樣，應該比我還要擔心啊！」
有趣的是，Melody在一旁大談愛情、婚姻觀時，還不忘以過來人身分建議謝欣穎，「女人就是要體驗生活，要活得漂亮，心想做什麼就去做，兩人溝通很重要，婚姻是兩人一起，要跟柏傑講好，我們是夥伴，溝通很重要。」金句狂出讓大家笑翻。
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