太陽花10周年回應訴求！民眾黨提《兩岸協議監督條例》　重點曝光

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立法院若對協商計畫不同意，得依《憲法》規定，移請行政院變更。接著，在正式協商開始至完成協商前，陸委會應報請行政院照及相關機關進行衝擊影響評估會議，進行複審，並應有兩個月以上之公眾諮商期。再來，行政院完成兩岸協議正式協商後，應立即向立法院提出協議草案，提醒立法院同意，才能正式簽署。
立法院對協議的審議，應在3個月內完成，有特殊情況得展延一次，逾期未完成，就應交由院會議決；兩岸協議須經立法院審議通過或同意備查，並完成換文，才發生效力。
民眾黨在上屆立院就曾提過《台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例》草案，將協商過程區分為協商前、協商中、協商後三階段，並明確規範相關應遵守之程序，以確保各階段均能充分落實國會監督和公眾參與。不過立法院付委後並未審查。本屆民眾黨團捲土重來，由黨團總召黃國昌領銜提案。
特別的是，黃國昌2016年擔任時代力量立院黨團總召時，也曾提案《我國與中華人民共和國締結協議處理條例》草案，並將兩岸協議簡稱為兩國協議，提案說明提到，「為了承續太陽花運動民間版主要立法精神，即『公民能參與、資訊要公開、人權有保障、政府有義務、國會能監督』五大原則，並秉持「事前監督、事中評估、事後審議」之程序，讓我國與中華人民共和國所簽的協議及監督得以法制化。