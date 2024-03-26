特企／鍇睿格鬥冠軍賽 CFC熱烈開打　為臺灣格鬥界締造新里程碑

CFC 由鍇睿國際數位股份有限公司、臺灣格鬥運動股份有限公司共同主辦。鍇睿國際數位股份有限公司是電競職業賽龍頭英雄聯盟太平洋職業聯賽（PSC）主辦單位，曾轉播英雄聯盟韓國冠軍聯賽、特戰英豪冠軍巡迴賽等重量級電競賽事，這次斥資 5,000 萬重金打造子品牌 CFC 鍇睿格鬥冠軍賽，執行長顏宥騫看好臺灣格鬥運動的發展潛力，邀請《博恩夜夜秀》、《炎上 BURN》的製作人 DJ Hauer 謝政豪擔任策略長，負責本次賽事製作與執行；品牌營運長 Billy Drummed 是 2023 美國運動電視艾美獎得主，擁有近 20 年現場製播與成音經驗，強強聯手一起為臺灣拳壇打造耀眼舞台。
CFC 拳擊職業聯盟採高規格國際標準，所有競賽積分將登錄 BoxRec 國際認證，讓臺灣的優秀拳手與世界接軌。3 月 22 日的 CFC 拳擊職業聯盟表演賽分別由林愉鈞（130lb）、黃政凱（130lb）、謝郁安（140lb）拿下勝利，CFC 拳擊街鬥大獎賽當日冠軍是：蔣嘉顥（67KG 量級）、陳家琦（65KG 量級）、陳鵬畯（75KG 量級）並獲得數萬獎金。
CFC 並宣布，去年討論度超高、現場爆滿的《拳上》，今年會再度登上小巨蛋，後續賽事以及售票資訊敬請鎖定 CFC 官方網站。
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