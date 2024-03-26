遊戲橘子首款限制級遊戲！《波拉西亞戰記》4大職業、技能一次看

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《波拉西亞戰記》展現的獨特魅力，奠基於不遵循傳統框架且層層堆疊的世界觀劇情、身歷其境的沉浸感敘事手法，以及結合創新玩法的遊戲機制，玩家可於遊戲中打造如同真實世界時刻上演的多元創意故事，透過千變萬化的戰略技巧，體驗高自由度的戰爭變數與樂趣。
🟡破除時、地枷鎖，盡情享受無限戰爭爽感：有別於限定週期及標的之作戰限制，《波拉西亞戰記》具備24小時於20個以上的據點實時開戰的特色，每周可能出現超過14萬場賽事，為玩家提供無窮盡的實時戰事。每個據點更保有獨特之狩獵場，以及不同難易度的Boss，打造多元挑戰及遊戲體驗。
此外，透過「支援系統」幫助玩家實現離線練功，24小時角色養成不間斷！藉由手機推播通知，即時了解角色狀態，並能因應自身目的間接設定專屬自己的練功循環模式。
🟡MMORPG及SLG元素雙結合，激盪創新花火：除了MMORPG之核心，《波拉西亞戰記》亦融合基地管理之策略模擬（SLG）元素，從爭奪據點的激烈戰鬥、旅團成員的合作防守，再到團結進攻的據點作戰，再再激盪玩家腦力、考驗配置技巧，更提供同時享有策略經營及高度沉浸式戰鬥的前所未有體驗。
🟡高度擬真的限制級畫面：高度擬真的血腥、獵奇場景，在遊戲中的無縫地圖世界以4K頂級畫質、3D俯視角度完美呈現，讓玩家在激情的實時戰爭中得以享受血脈噴張的戮殺快感。
跳脫框架的世界觀劇情 以「守護者」為首抗妖的澎拜章節
回溯距今2000年前，盛極一時的波拉西亞王國在妖精現身於波濤世界那刻，宣告這永恆盛世逐步走向毀滅。同時，妖精為將波濤世界據為己有而利用人類，人類對於妖精的正向幻想徹底破滅，隨之開啟賭上種族存續與希望的漫長戰爭。
波濤之戰告終之際，波拉西亞國王主動降伏，對妖精俯首稱臣，隨後人類忘卻自由，一心崇拜妖精；直到人稱「守護者」的深淵力量崛起，引領人類英勇對抗妖精，《波拉西亞戰記》的故事從此展開。
「守護者」為《波拉西亞戰記》職業的統稱，是擁有超越人類之力，能與妖精對抗之人。縱使世間人人都能成為守護者，但成為守護者仍需要一定的潛力。擁有吸收纏結之力與深淵之力的人類，是唯一擁有強大能力對抗妖精的角色。
各具優勢的四大職業搭配特色「姿態變換系統」 多變的無限玩法絕不冷場
《波拉西亞戰記》四大職業為幻影劍士、香射手、咒文刻印使以及執行官，各職業皆擁有可對應三項不同特性的三種戰鬥姿態，透過遊戲獨有的「姿態變換系統」，玩家可搭配戰略技巧即時切換，自由使用四大職業的三種姿態，進行策略性變化戰鬥，享受多變的無限玩法與變化。在波拉西亞世界中的每一秒，玩家都將面對未知，也將成為他人的未知。
🟡幻影劍士－「用銳利的刀刃，砍斷壓迫的枷鎖」，為與劍合為一體，超越了死亡。
📍具有長劍、幻影劍、幻影護盾三種姿態，並分別對應暗殺、破壞、保護三種特性。
📍長劍姿態能揮舞長劍施展多種移動技巧，對敵人展開兇猛突擊。
📍幻影劍姿態能召喚額外的幻影劍進行攻擊；攻擊速度快，且具備極佳的持續進攻能力。
📍幻影護盾姿態能召喚幻影盾強化防禦能力；透過防護罩抵擋敵人攻擊，並分擔友軍所受到的傷害。
🟡香射手－「貫穿殘酷命運的死亡氛圍」，以力量為代價，犧牲一隻手臂的獵人們。
📍具有短弓、長弓、大石弩三種姿態，並分別對應了疾速、狙擊、召喚三種特性。
📍短弓姿態能以快速的攻擊和敏捷的移動控制距離，在遠處攻擊敵人。
📍長弓姿態攻擊速度較慢，但具備強大的攻擊力；更擁有各職業中最長的射程，讓其在作戰時更能發揮價值。
📍大石弩姿態能使用輔助戰鬥的纏結十字弩與特殊的大範圍攻擊技能；堅守自身陣地，並同時應付多個目標。
🟡咒文刻印使－「偉大的知識可以拯救絕望的世界」，追求足以撼動世界之力的賢者。
📍具有元素、充能、氣流三種姿態，並分別對應廣域、治癒、削弱三種特性。
📍元素姿態能掌控操縱火焰或冰霜等元素的力量，具有強大的範圍攻擊技能。
📍充能姿態能將專屬武器變換為法杖姿態，擁有治癒友軍的技能。
📍氣流姿態能將專屬武器轉化成氣流環繞的球體，賦予敵人多種不同的弱化效果。
🟡執行官－「不動壁壘，裁決異端」，以鐵鍊和盾牌，行救贖使命的神之使者。
📍具有守護、審判、奉獻三種姿態，並分別對應防禦、壓制、指揮三種特性。
📍守護姿態能使用盾牌進行攻擊與防禦，兼具生存與保護友軍的技能。
📍審判姿態能將盾牌轉化為鈍器，展現引以為傲的強大攻擊力，使用多種可使敵人失去行動能力的技能，妨礙敵人的進攻。
📍奉獻姿態將手持天鷹戰旗在戰鬥中鼓舞友軍，使用可因應各種狀況的輔助光環。