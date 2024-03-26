遭質疑取得台智光案公文正當性　陳智菡：留資料防身、防小人暗算

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳智菡認為，台北市政府現在似乎一直搞錯重點，不是費率問題，如果有問題，為何蔣市府沒有降費率才去跟台智光議價？顯然費率不是問題，重點是為何要配合廠商要求，全面從2M提升到3M，議約不是一人、兩人事情，相關資料、公文開會紀錄，資料只要公開調就有，蔣市府一直拿不出來，是真的不知道，還是不願意去調？背後動機跟理由又是什麼？幫誰遮掩事實？
陳智菡表示，議約過程中，警察局首先有需求會先詢價，了解相關報價後，資訊局去看價格落差訂定多少合理，再請教費率審定委員會，這些有開會紀錄、公文可以查詢，「找不到公文不知道是不想拿、不願拿，還是幫誰遮掩真相？」陳智菡說，問題在於前台北市長郝龍斌的不合理條約，母約本身有問題，限制住很多問題，蔣市府任內也有18子約，糾結2200元，若有問題，為何蔣萬安還要用2200元談？
陳智菡說，今年2月26日市府警察局多局處，還去跟台智光議價，2200元降低到2100元，議會預算先砍預算，再跟台智光議約，本來就可以砍價，砍了才重新跟台智光談價錢，當中有非常多貓膩，台北市政府跟某些台北市議員，真相如何非常清楚，不要再顛倒是非。
陳智菡會後補充，根據105年「GSN VPN 光纖網路（專業型）費率表」，當年1M的月租費1,750元（優惠價1,400元）、2M的月租費3,000元（優惠價2,400元）、4M的月租費6,000元（優惠價4,800元）；對照市府於106年與台智光簽訂之費率表1M的月租費760元、2M的月租費1,680元、4M的月租費3,040元，相較當時的GSN費率，確實有較為優惠。另因當時並無訂定3M的月租費，故於109年依據2M及4Ｍ推計3M的月租費訂為2,280元，介於2M（1,680元/月）與4Ｍ（3,040元/月）之間。