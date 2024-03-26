水煎包爆紅！韓國瑜親曬合照 當起推銷員「庶民小吃是果腹首選」
立法院日前總質詢爆發「沒收質詢權」爭議，多位立委唱名時不在場，立法院長韓國瑜於是宣布提前休息，事後傳出，韓國瑜中午休息時間時，在辦公室待命吃水煎包，該店家曝光後引發排隊熱潮，對此，韓國瑜今（26）日曬出和水煎包合照，更大讚方便美味的庶民小吃，比起大魚大肉，更是果腹首選。
記者林怡昕／台北報導
民進黨立委陳亭妃曾表示，因為韓國瑜要接待外賓，所以她只好改為書面質詢，但隨即被韓辦反駁，韓國瑜不僅沒有接待外賓，甚至中午休息時間，還在辦公室吃一顆28元的水煎包待命，引起各界討論。
這間價格不便宜的水煎包也曝光，正是台北市萬華區中華路上的「張記韮菜水煎包」，店裡販售的商品相當簡單，只有韮菜水煎包、高麗菜肉包、綠豆稀飯、以及各式外省小菜，其中水煎包比一般市面上來的大，有成年男子拳頭般的大小，餡料也很實在。
今天韓國瑜更在臉書曬出和水煎包合照，韓提及，院務工作除了主持議事，還有國會外交、巡視完善立院軟硬體設備等工作，這時候到了休息間隙，方便美味的庶民小吃，比起大魚大肉，更是果腹首選。
韓國瑜也說，上週無心插柳，水煎包因此進了全國朋友熱搜紅榜，美麗的誤會，也是美事一樁，認真上班，認真吃飯，為下午的議事工作好好充電。