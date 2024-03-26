槓上陳建寧「遭誣告罪起訴」！飛兒前主唱詹雯婷北院出庭
F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷（Faye），2019年告恩師陳建寧偽偽造簽名和華研公司簽約，向法院控告陳建寧和華研董事、總經理，不過陳建寧獲不起訴處分，詹雯婷反遭起訴涉嫌誣告，她先前出庭不認罪，台北地院今（26）日下午再度開庭，詹雯婷戴著黑帽、口罩現身，面對媒體不願多談。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，前主唱詹雯婷為食品大廠泰山公司前經營團隊詹家第三代成員，被稱為泰山小公主，她與鍵盤手陳建寧、吉他手阿沁（黃漢青）在2005年組成「F.I.R.」飛兒樂團，出了不少知名樂曲，豈料「F.I.R.」飛兒樂團2015年加盟華研公司突然沉寂，2017年底更爆出團員內鬨，2018年正式解散。
直到2019年詹雯婷提告恩師陳建寧與華研公司董事長呂燕清、總經理何燕玲等人涉嫌偽造文書，外界才知曉詹雯婷懷疑遭陳建寧偽造簽名和華研簽約，成為解散主因。
根據刑事警察局鑑定筆跡結果，檢方確認詹雯婷在授權陳建寧議約的履約保證書，確實是親筆簽字，將陳男等人不起訴處分確定，另分案偵辦詹女所涉誣告罪，檢方起初認為雙方可能對授權範圍有誤會，2021年將詹女不起訴，後續經高檢署發回重查，檢方認為詹雯婷明知自己在保證書上簽字、同意陳建寧去談演藝契約，卻仍執意提告，去年6月起訴詹女涉犯誣告罪嫌。